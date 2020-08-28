В больницах с коронавирусом находятся 55 человек, 8 из них – в реанимации

BNS ru.DELFI.lt

Сейчас в больницах Литвы с коронавирусом находится 55 человек, 8 из них - в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Об этом сообщила в пятницу директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене. По ее словам, на искусственной вентиляции легких находится три человека, кислородные маски применяются в 19 случаях. В Литве в общей сложности подтверждено 2810 случаев коронавируса, все еще больны 895 человек, 1816 человек выздоровели. От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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