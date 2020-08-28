Министр образования Литвы: нравится или нет, но соблюдать требования придется

Через несколько дней в Литве начнется новый учебный год, подготовлены рекомендации. Известно, что ученики будут работать в одном кабинете, а по коридорам школы будут ходить в масках. Об этом в пятницу говорил министр науки, образования и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс.

"Хотят они того или нет, это неважно. Важно, что говорят специалисты. Мы ведем переговоры и с руководством", – сказал он.

По словам Монкявичюса, учителя должны надевать маски, когда не могут соблюдать безопасное расстояние.

"Учитель будет надевать маску только тогда, когда не сможет соблюдать безопасное расстояние. Что касается выхода в коридор, во время перемен, то это верное решение, ведь когда дети выходят из класса им безопаснее быть в масках. Это рекомендация специалистов, ее школы должны учитывать. Конечно, это неудобно, но если это помогает обеспечить безопасность, мы должны это делать", – сказал он.

Министр заметил, что со школами договорились об обязательном ношении масок в коридорах. Но пока это не строгое требование.

Монкявичюс сказал, что именно поэтому обратился к министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге, чтобы тот подписал приках и это правило стало обязательным.

"Мы поддерживаем эту позицию, мы предлагаем ужесточить это условие, так будет проще", – сказал министр.

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