В Вильнюсе грабители напали на женщину с ребенком

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27 августа, в 20.10 ч., поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на проспекте Саванорю к женщине (1982 г.р.), которая шла с сыном (2016 г.р.), подошли незнакомые лица и применив насилие сняли у нее с шеи золотые цепочки стоимостью 1000 евро.

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