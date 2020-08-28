Министр: из политического тупика Беларусь могут вывести только новые, прозрачные выборы

Из политического тупика Беларусь могут вывести только новые, прозрачные выборы, говорит минитср иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он сказал это после состоявшейся в четверг в Берлине неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза (ЕС), которая была посвящена преимущественно ситуации в Беларуси.

По словам министра, мы являемся свиделетями "исторических политических и общественных изменений у самых ближайших соседей".

"ЕС достается уникальная, особенно важная роль в поддержке этих изменений - стремления белорусов демократическим путем определиться относительно своего будущего. Мирная передача власти и новые демократические выборы предоставили бы белорусам такую возможность, а для властей де-факто это единственный шанс выйти из политического и морального тупика", - приведены слова Л. Линкявичюс в пресс-релизе МИД.

По словам министра, прямую помощь ЕС должны получить гражданское общество, независимые СМИ и, в особенности, жертвы репрессий.

"Напряженная ситуация в Беларуси требует безотлагательного внимания международного сообщества - репрессии в отношении граждан продолжаются, власти отказываются от любого посредничества, мобилизуют вооруженные силы на границе с ЕС, мы наблюдаем и вмешательство Кремля, гибридные действия", - сказал он.

Как говорится в сообщении, министры ИД стран-членов ЕС единодушно осудили продолжающееся насилие со строны властных структур в отношении мирных жителей, задержания участников забастовок, преследование представителей Координационного совета, СМИ, обсудили возможности посредничества, роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также перспективы отношений ЕС и Беларуси.

Как отмечает МИД, договорено продолжать работу над санкциями для должностных лиц и силовых структур Беларуси, ответственных за насилие и репрессии против мирных демонстрантов и фальсификацию результатов президентских выборов.

В Берлине министры ИД стран ЕС встретились с главый дипломатии Израиля Габи Ашкенази и обсудили перспективы мирного процесса на Ближнем Востоке, а также возможности обеспечения мира и стабильности в регионе, договорились о развитии сотрудничества ЕС и Израиля и проведении с этой целью заседания Совета ассоциации.

Л. Линкявичюс встретился в Берлине с советником федерального канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хекером. По приглашению Фонда Кёрбера литовский министр принял участие в посвященном Беларуси мероприятии, на котором с участием академических и политических кругов Германии обсуждались пути разрешения белорусского политического кризиса.

По информации дипломатических источников BNS, в список лиц, в отношении которых ЕС собирается ввести санкции, будет включено около двадцати лиц. Список предполагается утвердить в сентябре.

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