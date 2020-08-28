Задача от Вериги: когда же надо надевать маски

Из-за угрозы распространения коронавируса в Литве с начала августа вступили в силу требования носить маски в общественных местах. Позже список мест, где надо надевать маски, расширился, у жителей возникло больше вопросов – нужны ли маски только в кафе, но и на улице, нужны ли маски, если мероприятие проходит на улице, а в нем участвуют всего 10 человек, нужны ли маски на рынках и в спортклубе?

Каждое новое требование было подписано главой центра операций Аурелиюсом Веригой. Не удивительно, что жители начали путаться в новых правилах.

Чтобы жизнь стала легче, Delfi представляет список мест, где защитные маски надевать обязательно.

Торговые места, места предоставления услуг и другой деятельности

ОБЯЗАТЕЛЬНО: По действующему порядку маски надо надевать только в закрытых торговых помещениях и местах предоставления услуг. В масках должны быть продавцы, официанты и клиенты. Маски должны надевать и деть с 6 лет. Иными словами, маски надо надевать в торговых центрах, магазинах, парикмахерских, салонах красоты и т.д.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: исключения касаются тех случаев, когда в маске невозможно предоставить услугу, например, когда делают макияж, стригут бороду и т.п. Маски не нужны в спортклубах и в центрах развлечений. Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить. На открытых рынках маски также надевать не требуется.

Заведения общепита

ОБЯЗАТЕЛЬНО: в маске надо заходить на территорию заведения - как на улице, так и в помещении. В маске надо оставаться все время пребывания в кафе, ресторане, баре, клубе и т.д. В масках должны быть и клиенты, и работники.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: когда ешь и пьешь. Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.

Общественный транспорт

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Все лица старше 6 лет должны ездить в общественном транспорте в масках - и работники и пассажиры.

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.

В аэропорту и в самолете

ОБЯЗАТЕЛЬНО: маски, респираторы и др. должны надевать все лица старше 6 лет и все находящиеся в аэропорту – и работники и пассажиры и другие лица. Маска должна быть на лице все время.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: нет обязательного требования находится в маске во время полета. Маски в аэропорту могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.

Мероприятия

ОБЯЗАТЕЛЬНО: маски, респираторы и др. должны надевать все лица старше 6 лет - и зрители, и организаторы и участники. Маски обязательны и во время закрытых мероприятий.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: На мероприятиях без масок могут быть исполнители или те, кто выполняет спортивные упражнения, танцует. Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить - им рекомендуется надевать щитки.

Спортивные состязания

ОБЯЗАТЕЛЬНО: маски, респираторы и др. должны надевать все зрители старше 6 лет - неважно в помещении или на улице.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: маски могут не надевать спортсмены, судьи, инструкторы, организаторы, обслуживающий персонал.

Государственные и муниципальные учреждения и компании

ОБЯЗАТЕЛЬНО: маски, респираторы и др. должны надевать как служащие, так и посетители. Значит, в масках надо приходить как в поликлинику, так в Службу занятости и Налоговую инспекцию.

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.

Образовательные учреждения

ОБЯЗАТЕЛЬНО: в масках должны быть родители, которые приводят детей в детские сады и школы и принимающий персонал.

В масках надо быть на мероприятиях, если невозможно соблюдать дистанцию в 2 м.

В масках в общих помещениях (коридорах, столовых, учительской и т.д.) должны быть воспитатели, учителя и другие работники детских садов и школ.

В вузах, профтехучилищах и неформальных учебных заведениях маски студенты и педагоги должны носить везде, если не соблюдается дистанция в 2 м.

МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: Маски в классе могут не использовать учителя и дети. Маски могут не надевать педагоги, которые не могут их носить по состоянию здоровья. Маски могут не надевать приходящие на мероприятия родители, если соблюдается дистанция в 2 м.

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