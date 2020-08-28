Самый большой скачок за несколько месяцев: в Литве зафиксировали 48 новых случаев COVID-19 скончался еще один человек

В Литве количество новых случаев коронавируса растет с каждым днем. В пятницу утром сообщается о самом большом скачке за последние месяцы.

В передаче "Звуки утра" на LRT представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене сказала, что за сутки подтвердили случаев 48 COVID-19.

"Если взять средние данные за август, то получается 25 человек в день", – сказала специалист.

Напомним, что в четверг из 36 случаев 17 были связаны с очагами, 10 заболели в результате контакта с больными, обстоятельства заражения еще 8 неизвестны, кроме того установили еще один привозной случай.

Семь новых случаев зафиксировали в Вильнюсе и Утенском регионе, они связаны с очагом в компании Intersurgical. Все эти лица находились в изоляции. С этим очагом связаны 16 случаев. Считается, что очаг связан с семейным случаем заражения в Молетском районе.

Два новых случая коронавируса в Вильнюсском округе связаны с PravalFestu, который проходил в Пренайском районе 15–16 августа. Заболели два участника мероприятия. Всего с этим очагом связаны 7 случаев.

Еще один случай в Вильнюсе связан с очагом в хоре Draugiški projektai. С этим очагом связаны 25 заболеваний.

Еще один случай коронавируса зафиксирован в Вильнюсе в администрации компании, занимающейся продажей подарочных купонов. Всего с этим очагом связаны 7 случаев COVID-19.

В Каунасском округе заболели два иностранца, работающих в сфере логистики. Всего с этим очагом связаны 26 случаев заражения.

Еще два случая в Каунасе связаны с очагом в отделении "Литовской железной дороги". Всего в этом очаге 4 случая заражения.

По данным НЦОЗ, остается активным очаг заражения в салоне красоты в Каунасе – за последние сутки зафиксировали еще один связанный случай. Всего в этом очаге 13 заражений.

По данным специалистов, новый очаг зарегистрирован в Паневежсом округе. COVID-19 установили у работника кооператива Šiaurės aruodai в Пасвальском районе. Это второй случай в компании. Заражение первого связано с Akademine kredito unija в Каунасе.

Кроме того, установлено, что 10 человек – 6 в Вильнюсском, 3 - в Клайпедском и 1 в Паневежском округе – заразились в результате контакта с больными.

8 случаев заражения отследить не удалось – по 3 в Вильнюсском и Паневежском, по 1 в Каунасском и Клайпедском округах.

Кроме того, в Паневежском округе зарегистрирован один привозной случай - из Великобритании.

Всего, по последним данным, в Литве диагностировали 2762 случаев коронавируса, все еще болеют 862 человека, 1802 – уже здоровы.

От COVID-19 скончались 86 человек, по иным причинам скончались 13 заразившихся этой болезнью.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!