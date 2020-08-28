"Никто не ждал, что путь к свободе нам усыпят розами". Как белорусы объединяются для протестов без лидеров?

Мы продолжим добиваться перемен в Беларуси, и вопрос, что может нас остановить, - не обсуждается. Об этом, а также о том, как организуются протест без лидеров, рассказывают собеседники Delfi.

В среду вечером, 26 августа, ОМОН разогнал протестующих с площади Независимости. Силовики в полной экипировке заблокировали вход и выход расположенного в этом месте костела Святого Симона и Святой Елены, заперев там часть манифестантов и журналистов. Картинка признана фотографией дня и символизирует происходящее в Беларуси.

В четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин заявил о сформированном резерве сотрудников правоохранительных органов РФ для помощи Беларуси «при необходимости». И сообщил, что он не будет использоваться «пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой».

Белорусские власти в разбойники записывают всех участников мирных манифестаций. В начале недели в Минске протестовали учителя, врачи, сотрудники Академии наук, творческая интеллигенция, рабочие. Одни выходят на уличные акции, другие подписывают коллективные обращения в поддержку белорусов из разных профессиональных сообществ, а так же требования к власти, чтобы она услышала сотни тысяч протестующих белорусов. Третьи прибегают к итальянским забастовкам. «Девочки, поддержите учителей!» – примерно с таких призывов в чатах объединяются белорусы и выходят протестовать без всяких лидеров.

Некоторые аналитики полагают, что протестное движение в стране идет на спад. Однако собеседники Delfi утверждают обратное: оно приобретают разные формы, и протест только ширится. Власти продолжают ежедневно давать поводы для его мобилизации.

Репрессии и телевизионная пропаганда при очевидной ее поддержке российскими специалистами максимум к чему может привести, так это к радикализации протестных настроений. Пока же желающие перемен белорусы настроены исключительно на мирные акции. Основные лозунги неизменны. Лукашенко должен уйти, так как выборы были не честные. Свободу политзаключенным. Расследование всех случаев насилия в отношении мирных граждан, не согласных с режимом и возбуждение уголовных дел в отношении виновных в истязаниях.

Власти по-прежнему не признают факты насилия. Государственное телевидение тиражирует все новые и новые сюжеты о якобы фейковых обвинениях в истязаниях, о митингах в поддержку Лукашенко, которые очевидно организованы с использованием административного ресурса (о чем есть видео-свидетельства), о внешней угрозе как оправдании насилия в отношении протестующих. С такой ситуацией не готовы мириться многие белорусы, они говорят, что их не остановят акции устрашения, физического и психологического насилия.

«Назад мы не повернем точно»

«Мы начали свои акции, когда наших кандидатов не допустили до выборов, задолго до 9 августа, тогда протесты еще не были такими массовыми, а вероятность ареста - гораздо выше, чем сейчас. Хотя, конечно, сегодня она тоже есть», - говорит минчанка Екатерина Ластовская, специалист по тестированию программного обеспечения в компании UNL Solutions.

«В нашей группе, - рассказывает она, - люди организуются по территориальному признаку. В мессенджерах и соцсетях создают чаты двора, микрорайона и там координируют свои действия без всяких лидеров. Такие объединения были и раньше, до этой президентской кампании по разным другим поводам. Сейчас нас объединяет желание добиться перемен. Я вижу, что в Минске, тех, кто поддерживает существующий режим, очень мало.

Foto: Екатерина Ластовская

Наша группа объединяет велосипедистов, но помимо велопробегов, мы активно участвовали в агитационной работе перед выборами, разносили листовки, вели агитацию на улице, расклеивали плакаты. Сейчас распространяем листовки о забастовках, правда, не знаю, насколько это работает. Вот такие дела нас объединяют. И точно так же объединяются многие другие люди.

Координируемся сами в чатах. Сказать, что получаем откуда-то конкретные призывы к действию, то нет. Мы сами смотрим ежедневно, что происходит в городе, переписываемся, решаем, куда нужно подъехать. Не пропускаем большие митинги. Конечно, телеграм-каналы для нас являются источником информации. Но все же не руководством к действию.

Если говорить о Nexta, то в первую очередь это источник информации. Все, что там пишется, не идет вразрез с моим мироощущением. У меня нет никакого негатива к этому каналу. Там нет ничего незаконного, никаких радикальных призывов свергать власть кровавым путем. Да, иногда бывает многовато паники. Например, когда была акция 25 августа, мне писали люди, что в центр Минска съезжаются автозаки, ни в коем случаем не иди в центр, но я смотрю разные Т-каналы, принимаю сама решение и еду, если ничего устрашающего меня не вижу».

На вопрос, не пугают ли автозаки, военная техника, машины, предназначенные для разгона демонстрантов, которые уже стали частью белорусских городских пейзажей, Екатерина отвечает:

«Никто не ждал, что будет легко и дорогу к свободному будущему нам усыпят розами. Я отовсюду слышу, что обратной дороги нет, люди продолжат выходить. Назад мы не повернем точно. Это даже не обсуждается, и в нашей группе так все говорят.

Мы выходили на акции с табличками «наркоманы», «алкоголики» (так называет протестующих белорусская пропаганда – Ред.), на самом деле среди нас есть айтишники, врачи, заводские рабочие, индивидуальные предприниматели, в общем, все срезы общества. Интересно, что скажут заводы. Мы стараемся морально поддерживать бастующих рабочих».

На вопрос, какой уровень репрессий может остановить протестующих, Екатерина отвечает, что это вообще не обсуждается.

«Белорусы выбирают итальянку». Классических забастовок с остановкой предприятий не будет

О том, что не собираются отступать и рабочие, в интервью Delfi говорит Александр Ярошук, лидер Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БДКП). По его словам, на крупных предприятиях сейчас высок протестный настрой и уровень недоверия и нетерпимости к власти:

«Нынешние протесты - тот случай, когда отсутствие ярко выраженных лидеров стало залогом эффективности. К президентской кампании мы подошли с полной децентрализацией, никаких организаторов протестов ни в какой форме.

С одной стороны, поясняет Ярошук, серьезную роль сыграли Телеграм-каналы и блогеры. Как власти ни стремились отсечь и изолировать их авторов, те, кто остался за пределами страны, оказались вполне успешны. Но если бы не было повода, то никакой телеграмм на протесты не вывел бы:

«Рабочие влились в протестного движения, просто потому что они часть белорусского общества, протестующего против нечестных выборов и защиты властями объявленного результата насилием в отношении несогласных. Но одно дело уличные манифестации, другое – забастовки на предприятиях. Стачечное движение невозможно без лидеров, и они появились, без этого ни один стачком не сможет действовать.

Власть использует привычные для себя методы, считая успешной стратегию изоляции, наказаний штрафами и увольнениями. Но она ошибается. Не сомневаюсь, что на место тех, кого пытаются исключить из процесса, придут другие. Позавчера посадили на 10 суток лидера стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дылевского, и сразу после суда гендиректор МТЗ выступил, попросил отменить этот приговор, потому что на предприятии очень высокое напряжение. Это подтверждает что, каждый шаг власти приводит к ухудшению ее позиции, что не знают других методов общения с людьми, кроме устрашений.

Попытки изолировать и наказывать только усилят противостояние, сбить волну протестных настроений не получится. Для участия в уличных акциях лидеры не нужны. Мне точно известно о 26 бастующих предприятиях, но их точно больше. Называть их не хочу, люди и так под сильным прессингом.

Классических забастовок с полной остановкой производства и уходом с рабочих мест в Беларуси не будет. Белорусы выбирают итальянскую забастовку. Итальянка - это очень по-белорусски, по-партизански. На Беларуськалии она уже идет, там выдают только треть от того, что производили ранее. Оборудование старое, изношенное, и по условиям техники безопасности шахтеры имеют полное право отказаться на нем работать. Так или иначе, рабочие доконают режим, но это будет сделано с гораздо меньшими издержками для них, и это игра в долгую».

Foto: Itar-Tass / Scanpix

Рассказал Александр Ярошук и о том, что каждый факт репрессий вызывает возмущение рабочих:

«Нашего коллегу Николая Зимина избили до полусмерти в СИЗО в Любани, оштрафовали на 1250 белорусских рублей. Он пенсионер, возглавлял Белорусский независимый профсоюз, очень активный и авторитетный человек в Солигорске, был руководителем Республиканского стачкома в 1991 году. Он постоянно участвует во всех акциях, митингах.

Как только я узнал, что его жестоко избили, и он там между жизнью и смертью, я обратился к гендиректору Международной организации труда и генеральному секретарю Международной конфедерации профсоюзов. Зимина освободили, благодаря такому вмешательству, но он отсидел 5 суток до этого».

Александр Ярошук рассказал также о давлении на рабочих и стачечные комитеты:

«В частности, на ОАО «Беларуськалий» власть буквально воюет с рабочими, используя силы КГБ и МВД, демонстрируя, что готова на все, лишь бы остановить протесты. Но и рабочие тоже готовы на все – лишь бы этот режим ушел. С бастующими борются угрозами увольнений и увольнениями, угрозой потерей зарплаты, а также перспективой компенсировать потери предприятий во время забастовок за счет рабочих».

Александр Ярошук допускает, что, «возможно, кто-то и испугается, а кто-то радикализуется в своем неприятии Лукашенко и созданной им системы власти».

Самоорганизация для отзыва депутата и гражданских экономических санкций

Против новых коммуникационных технологий дубинки бессильны, этим в интервью Delfi блогер и писатель Евгений Липкович объясняет успех самоорганизации белорусов и рассказывает о том, как минчане решили отозвать депутатов парламента в знак протеста против объявленных итогов выборов и последовавшего за этим насилия со стороны властей:

«Позавчера создали чат для организации сбора подписей за отзыв депутата парламента от нашего округа Геннадия Давыдько. За первую ночь в чат вступили 500 человек и сразу начали собирать подписи. Для запуска процедуры отзыва нужно всего 150 подписей, за первый день их собрали 400. Без всякого объявления. Белорусы доказали, что Беларусь действительно IT-страна, не смотря на безумие властей. Они попали в ловушку своей некомпетентности в современных информационных технологиях. Отрубить интернет значить потерять колоссальные доходы. Закрывать сайты тоже плохо получается, мы научились обходить блокировки. Через два года вообще невозможно будет отключить интернет, потому что он будет спутниковый.

Не было бы Телеграма, протесты все равно были бы, но, возможно, медленнее люди самоорганизовывались. Важно, что в самоорганизующихся группах люди принимают самые разные решения, обсуждают формы протеста, связанные с экономическим давлением на режим. Каждый день пребывания Лукашенко у власти дорого обходится белорусскому народу. Курс рубля падает, и дубинки ОМОН здесь не помогут.

Не готов сказать, какой градус репрессий может остановить белорусов. Я в активной оппозиции задолго до этих выборов. Многие просто уедут в случае совсем уж невыносимых репрессий, и пусть тогда ОМОН занимается инвестициями в экономику.

Похоже, что в окружении Лукашенко нет людей, которые могли бы ему описать реальную картину происходящего в стране. Поэтому мы решили заставить депутатов это сделать - под угрозой их отзыва. Не исключаю, что они будут сопротивляться, но мы намерены продолжать давление и самоорганизовываться для этого и дальше.

Еще одна инициатива, которая тоже обсуждается в чатах и уже реализовывается, - экономическое давление на систему. Люди решают снимать банковские вклады, а также зарплаты и пенсии, перечисленные на банковские карточки. Я уже несу убытки, но другого способа я не вижу. Если они нас убивают физически, то экономические меры по сравнению с истязаниями протестующих, - минимальное зло».

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