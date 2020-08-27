Планы министерства пугают родителей: неужели опять придется сидеть дома

1 сентября в этом году пройдет без массовых мероприятий. Однако даже министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс не может сказать, все ли дети в этом году пойдут в школы с 1 сентября.

Учителя уже вернулись в школы и ждут учеников. "С начала карантина прошло полгода, это уже много", – сказала журналистам LNK одна учительница из Каунасского района.

В Шленавской основной школе идет подготовка к учебному году. Однако немало хлопот вызывает не только ремонт, но и новые требования безопасности.

Директор школы Владас Равка сказал, что некоторые указания станут настоящим вызовом.

"Надо придумать, как ребенок будет ходить, мигрировать. Постараемся сформировать определенные коридоры (для движения). Но если иметь в виду, что условия для выхода у нас сложные из-за ремонта - всего одна дверь - это непросто", – сказал директор.

1 сентября призывают не проводить массовые мероприятия.

На пресс-конференции представитель министерства Йоланта Навицкайте сказала, что новшеств будет немало.

"У каждого класса должен быть свой кабинет, класс, чтобы все потоки движения были предусмотрены, будет изменено и время начала уроков", – сказала она.

До начала года осталось меньше недели, но министр Монкявичюс еще не мог сказать, все ли ученики пойдут 1 сентября в школу.

"Решение примет правительство, получив предложение министерства. А мы с учредителем школ будем решать, какие из школ должны организовать удаленное обучение", – сказал министр.

В соответствии с действующим порядком, удаленное обучение вводят в школах тех муниципалитетов, где уровень заболеваемости составляет 25 и выше человек на 100 000 жителей за последние 14 дней. Однако также оценивают пути распространения вируса.

Директор Департамента общественного здравоохранения Аудрюс Шчапонавичюс сказал, что пока нет решений о введении удаленного обучения.

Родители учеников сказали, что об удаленном обучении им даже страшно думать. Председатель совета Литовского родительского форума Дарюс Тречакаускас сказал LNK: "Премьер заявил, что 1 сентября дети пойду в школу, а что будет дальше – неясно. Родители растеряны. Не дай бог, как они говорят, снова обучение будет удаленное. Опять придется сидеть дома, думать, что делать".

В Литве удаленное обучение грозит детям 6 муниципалитетов: Молетского, Каунасского, Тракайского районов, а также Каунаса, Неринги и Вильнюса.

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