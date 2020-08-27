В международной операции против торговцев наркотиками и людьми задержано 18 человек

В крупномасштабной международной операции полиции против торговцев наркотиками и людьми, а также против отмывания денег было задержано 18 человек, десять из них - в Литве, сообщила полиция Клайпедского уезда.

По европейским ордерам на арест, восемь литовцев были задержаны в Ирландии, сейчас они задержаны. Суд решает, какие меры пресечения будут применены к остальным задержанным.

Как утверждает полиция, в совместной операции с полицией пяти уездов Литвы, сотрудниками антитеррористического подразделения Aras и Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) участвовала также полиция Ирландии и Великобритании.

Сообщают, что преступники вербовали людей в Литве и использовали их для распространения в Ирландии и Великобритании наркотических веществ - героина. Во время расследования было выявлено около 65 человек, которых использовали на улицах Ирландии и Великобритании.

"В Литве шел поиск социально-уязвимых лиц, которым обещали хорошую работу за границей. По такой схеме их вывозили, там заставляли заниматься преступной деятельностью, в некоторых случаях применяли насилие", - рассказал на пресс-конференции прокурор Отдела по расследованию организованных преступлений и коррупции Клайпедской окружной прокуратуры Русланас Ушинскас.

В ходе расследования было проведено 65 обысков в разных странах, во время которых обнаружено более 136 тыс. евро и более 12 тыс. фунтов наличными. Также арестовано имущества на сумму более 700 тыс. евро - это земельные участки, квартиры и автомобили.

Полиция сообщает, что главой группировки был уроженец Клайпедского региона 1983 года рождения, ранее достаточно долго проживавший в Ирландии, однако в последнее время находившийся бы в Литве, где он обеспечивал легализацию средств от преступной деятельности.

"Главный организатор и лидер преступного сообщества ранее не был судим в Литве, остальные лица были судимы в Литве, но большинство из них были судимы за границей", - рассказал Р. Ушинскас.

Для легализации средств закупалось различное движимое и недвижимое имущество, велась торговля автомобилями, создавались разные предприятия по ремонту, по ремонту и продаже автомобилей.

Начальник полиции Клайпедского уезда Альфонсас Мотузас на пресс-конференции рассказал, что первую информацию, о том, что литовцы в Ирландии торгуют наркотиками, а деньги легализуют в Литве, полиция получила пять лет назад.

"Конечно, они контактировали и с ирландскими бандами и обычно указания получали оттуда, а литовцы обеспечивали логистику и все остальные дела, которые были связаны с исполнением преступной деятельности", - добавил А. Мотузас.

Прокурор Отдела по расследованию организованных преступлений и коррупции Клайпедской окружной прокуратуры Русланас Ушинскас заявил, что операцию координировал созданный впервые в истории Литвы Координационный центр в Гааге, также велось сотрудничество с Евроюстом и Европолом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!