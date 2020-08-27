Центробанк: для восстановления после кризиса предприятиям может понадобиться год

Из-за снижения потребительского спроса в связи с коронавирусным кризисом упали прибыль предприятий, объемы производства, а для выхода большинства их на прежний финансовый уровень может понадобиться как минимум год, показывает опрос, проведенный Банком Литвы (БЛ, центробанк).

Как утверждает центробанк, так считает более половины руководителей или финансистов опрошенных предприятий.

Всего 14% опрошенных предприятий в течение ближайших 12 месяцев планирует увеличить число работников и всего 13% планирует повысить зарплаты. В прошлом году повышение зарплат планировало каждое второе предприятие.

В этом году предприятия с перевесом 17 проц. пунктов прогнозируют сокращение экспорта, а не его рост. В прошлом году прогнозы роста экспорта на 20 проц. пунктов превышали прогнозы сокращения экспорта,

Промышленные предприятия ожидают большего сокращения экспорта по сравнению с другими предприятиями. 39% предприятий не планируют в ближайшее время расширяться на новые рынка. Однако немалая их часть по-прежнему видит Евросоюз наиболее подходящим рынком для расширения.

Если кризис в экономике будет продолжаться и в 2021 году, то предприятия намерены сокращать преимущественно иные затраты, а не затраты на труд. Многие из них отложат инвестиции, а некоторые станут активнее искать другие рынки. Кроме того, предприятия воспользуются помощью государства.

Новый опрос нефинансовых предприятий по заказу БЛ проведен в мае-июне, было опрошено 501 предприятие.

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