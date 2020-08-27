Минздрав: больницам и центрам на борьбу с коронавирусом выделено 50 млн евро из средств ЕС

Главным лечебным учреждениям страны, в которых лечат зараженных коронавирусом пациентов, и другим учреждениям, участвующим в борьбе с коронавирусной пандемией, выделено более 50 млн евро из средств Евросоюза, информировало в среду Министерство здравоохранения.

Решение о выделении финансирования лечебным учреждениям страны принял министр здравоохранения Аурелиюс Верига, подписав соответствующие приказы.

По данным министерства, на эти средства из ЕС лечебные учреждения могут приобрести или компенсировать уже приобретенное оборудование или материалы: аппараты искусственной вентиляции легких, функциональные кровати, рентгеновские аппараты, другие медицинские инструменты и защитные средства.

Финансирование также выделено подчиненным Минздраву учреждениям: Центру экстремальных для здоровья ситуаций, Центру компетенций специалистов здравоохранения и фармакологии, Национальной лаборатории общественного здравоохранения, Национальному центру общественного здравоохранения.

По данным Минздрава, министерство и подчиненные ему учреждения выделяли средства на диагностику коронавируса и приобретение необходимого оборудования и индивидуальных средств защиты.

"Сейчас исполнителям проекта уже выделено свыше 3 млн. евро. Клайпедской университетской больнице - 1,20 млн евро, Республиканской Шяуляйской больнице - 0,78 млн евро, Минздраву - 1,12 млн евро", - сообщается в пресс-релизе Минздрава.

По утверждению Минздрава, проекты по снижению последствий коронавируса будут длится до двух лет.

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