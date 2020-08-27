У пославшего к границе Литвы военных Лукашенко могли быть иные планы

В Беларуси третью неделю проходят массовые протесты против фальсификации результатов выборов. Однако специалисты считают, что для достижения точки перелома одного восставшего народа недостаточно. И здесь решающее слово за силовыми структурами.

Пока кажется, что силы внутренней безопасности остаются в подчинении диктатора, однако все может решить армия, в лояльности которой у Александра Лукашенко возникает немало сомнений.

Директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Маргарита Шешельгите сказала Delfi11, что контроль в руках Лукашенко, пока его поддерживают службы безопасности. С другой стороны, есть немало сигналов, которые показывают, что армия лояльна не Лукашенко, а президенту России Владимиру Путину.

"Движение в обществе - очень важное условие для свержения режима, но только этого недостаточно. Чтобы осуществить второе условие, нужен переход служб безопасности на сторону общества. В Беларуси есть разные службы безопасности – одни предназначены для поддержания внутренней безопасности и они более или менее лояльны Лукашенко. Поэтому, кажется, контроль все еще сохраняется, хотя мы видели как милиционеры снимают головные уборы, рвут униформы и бросают их в урны.

Есть службы безопасности для управления внешними силами, это армия. Что касается армии, то тут возникает немало вопросов, похоже, что армия лояльна не Лукашенко, а российским вооруженным силам, были даже слухи, что с начала событий Белорусский военный штаб был укреплен российскими военными, помогающими контролировать ситуацию. В таком случае уже можно сказать, что контроль не в руках Лукашенко, а в руках Путина. Вообще, если смотреть на Беларусь, то Путин, чего доброго - та основная фигура, которая может решить, что ждет Лукашенко", – сказала Шешельгите.

По словам майора в запасе Дарюса Антанайтиса, надежды на то, что ОМОН перейдет на сторону общества - немного. По его словам, лояльность этой структуры показывает и тот факт, что Лукашенко появился в этой форме с автоматом в руках.

"Лукашенко выбежав к своим омоновцам в черной одежде и с "Калашниковым" в руках как какой-то президент или диктатор Венесуэлы благодарил именно омоновцев. Что это значит? Во-первых, службу контролирует его сын, это лояльные ему люди. Также ясно, что сотрудники службы внутренней безопасности (я не могу назвать их военными, у военных есть определенный кодекс действий) в случае развала режима будут отданы под суд, скорее всего, пощады им не будет. Поэтому в их интересах поддержка Лукашенко", – сказал майор.

Комментируя жестокое насилие этих сотрудников в отношении протестующих, преступления против человечности, Антанайтис сказал, что именно такое их назначение в Беларуси.

"Во-первых, надо различать нормальные отряды для подавления беспорядков в европейских странах от таких в автократических странах. В западных странах они предназначены для контроля над толпой, следить, чтобы все мирные протесты проходили мирно, если есть какие-то проблемы, то их решают мерным способом, но людям дают протестовать.

В авторитарных странах, эти силы разгоняют демонстрации, их цель - запугивание – чтобы люди боялись выходить на улицу, боялись ареста, чтобы проходили или тихо пробегали, опустив глаза. Это запугивание - главное в режиме диктатора", – подчеркнул он, заметив, что омоновцев к тому и готовят, чтобы они применяли зверское насилие в отношении людей.

По словам эксперта, в Беларуси омоновцы считают себя высшей кастой, а это еще одна из причин, по которой они не захотят изменить диктатору.

"Им платят большие зарплаты, у них есть привилегии, они не хотят этого терять, будут за это бороться. Не из-за диктатора, народа или государства, а из-за привилегий, поскольку они сейчас выше других, им разрешают бить, издеваться над людьми. Они могут делать, что захотят, если могут оправдать это выполненной задачей", – сказал Антанайтис.

"Я думаю, отбор там есть, поскольку странно было бы, чтобы в такой организации служили нормальные люди, если ты волен делать, что хочешь – рвать зубы, насиловать мужчин и женщин на глазах у других. Это очень странно. Поэтому, я думаю, там идет психологический отбор, потом – лояльность, потом, все они как-то повязаны – если ты меня сдашь, то у меня есть компромат на тебя (...). Получается такая преступная организация, мафиозная структура, они стоят друг за друга, сгорит один, сожжет всех", – продолжил собеседник, рассказывая об ОМОНе.

Антанайтис заметил, что с армией ситуация совсем другая, большая часть в ней - призывники, поэтому в этом звене могут быть волнения.

"Это значит, что эти молодые люди, которые только окончили школу, идут служить в армию. Что они видят по телевизору, о чем говорят с родителями, друзьями, родственниками, это насилие, избиение. Конечно, простое человеческое неудовольствие или протест должны возникнуть среди призывников", – прогнозировал военный.

Правда, он согласен с мнением, что военные, которые не согласны с действиями режима, не могут просто уйти, поскольку не знают, что будет потом. Кроме того, важную роль, по словам Антанайтиса, тут играет Россия, а действия самого Лукашенко показывают, что он в армии не уверен.

"Белорусская армия ведет тройную игру. Одна часть - призывники – основная масса армии и сила. Они должны быть с народом, со своим государством. Потом офицеры высшего звена, которые ждут приказа со стороны России. Третья часть - неопределившиеся – они вроде бы должны соблюдать присягу, защищать страну, не служить человеку, диктатору. Последние действия Лукашенко - это вывод армии подальше от Минска, для участия в учениях или укрепления границы с Литвой или Польшей.

Это тоже может быть знак, что Лукашенко не очень доверяет своей армии – он вытесняет ее подальше от Минска, чтобы не было вооруженного переворота. Второй момент, так он находит для армии занятие, ей некогда делать что-то еще, призывники бегают от окопа к копу. Уставшие возвращаются в палатки, едят, спят и снова бегут", – делился своим видением Антанайтис.

То, что сам Лукашенко не может принимать решения, показывают его звонки Путину.

"Он не отвечает на звонки Меркель, Макрона, он звонит Путину просит о помощи. Мы тут коснулись лишь одного из вызовов, с которым столкнулся Лукашенко, это армия. Но связи Беларуси и России глубже и охватывают более широкий спектр тем. Российская и белорусская экономика связаны между собой. Беларусь - евразийское государство, торговые связи, миграционные потоки, т.е., работающие в России белорусы, поскольку там зарплаты выше, вся энергетика. Беларусь по сути зависит от России как в плане источника нефти, так и газа. А сейчас появилась третья игла – БелАЭС, построенная Россией", – сказала Шешельгите.

В общественном пространстве была информация о том, что подчиненные Лукашенко структуры не исключают и вероятность гражданской войны.

"Если Путин поддержит протестующих, он, в короткой перспективе, сделает для себя хорошее дело, поскольку оппозиция и общество будут больше поддерживать Россию. Здесь есть лишь одно но. Поскольку российский режим авторитарный и направлен против прав человека, а ведь за них борется белорусское общество, то в долгосрочном периоде появится кое-какая разница. (...) тогда со временем появятся вызовы как в Беларуси, так и в самой России", – сказала Шешельгите.

Антанайтис считает, что если бы Лукашенко разрешили использовать армию против народа, то необязательно все происходило бы по сценарию.

"Гражданская война бывает тогда, когда происходит раскол в обществе и разные части воюют между собой. Юридически армию можно использовать для подавления беспорядков, хотя это не является ее задачей. Если Лукашенко привлечет для этого армию, и армия ему подчинится, то перевес ясен, победила Россия, есть договоренность с Путиным, поэтому все хорошо, мы дружим, mi casa tu casa. Но в данном случае, я думаю, это сделать сложно из-за призывников. Очень трудно представить, что призывники, которые видят, как бьют их родителей, братьев и сестер, поднимут на них руку", – сказал собеседник.

"В данном случае белорусская армия - темная лошадка, неясно, как она будет действовать", – прибавил он.

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