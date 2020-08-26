Белорусы, которых в Минске преследовали из-за песни "Перемен", нашли приют в Литве

В Литву приехали двое звукорежиссеров из Беларуси, которые опасаются репрессий со стороны белорусских властей. Они уже были наказаны на родине за то, что во время правительственного мероприятия в Минске включили песню Виктора Цоя "Перемен", которая стала протестным гимном.

30-летний звукорежиссер Владислав Соколовский сказал BNS, что уехал из Беларуси, поскольку боится надолго попасть в тюрьму.

Соколовский и его 27-летний коллега Кирилл Галанов прославились после того, как 6 августа во время праздника в Киевском сквере (Минск) включили легендарную песню В.Цоя "Перемен".

На следующий день они получили по 10 суток ареста за хулиганство и оказание сопротивления стражам порядка.

"Посольство Литвы предложило нам помощь 6 августа сразу после происшествия. Когда нас выпустили, посольство снова с нами связалось. Мы решили воспользоваться предложенной помощью", – сказал Соколовский.

Он приехал в Литву 22 августа.

"Я хочу поблагодарить литовцев за поддержку, особенно тем, кто нам помог и приютил. Мы получили больше помощи, чем надеялись", – сказал Соколовский.

Он рассказал, что пять дней из 10 во время ареста провел в карцере, а на кровати спал всего две ночи. Три другие дремал на табурете.

Он рассказал, что 9 августа вечером к нему пришел незнакомый визитер.

"Лицом к стене! Ты хотел перемен? Включил песню? Много людей вышло на улицы, много задержано, а сколько из них в больнице... Готовься, это лишь начало, сядешь на 10 лет. Еще и друга подставил", – вспоминает слова этого человека Соколовский.

"Он дважды ударил меня по спине. Уходя, бросил подчиненным: "Сделайте как надо, а то сидит здесь словно в санатории". осле этого мне не раскладывали кровать, а через вентиляцию задували холодный воздух. По ночам было очень холодно", – рассказал он.

На свободе Соколовский рассказал об этом журналистам, и сказал, что, похоже, что визитер - вице-министр МВД Александр Барсуков.

21 августа Соколовского пригласили на беседу в МВД. У него требовали опровергнуть это заявление, угрожали возбудить дело о клевете.

В МВД с ним говорил вице-министр: "Он подошел ко мне и сказал: "Посмотри, я невысокого роста", снял ботинки и сказал "Смотри, без обуви я еще ниже". "Поскольку я на 100% не мог утверждать, что это был он подписал официальное опровержение", – сказал Соколовский.

Кроме того, во время допроса интересовались 40 000 долларов, которые были собраны им в поддержку.

"Пытались уговорить меня, чтобы я публично сказал, что мне заплатили", – рассказал мужчина.

Он рассказал BNS, в каких условиях содержали под арестом в Минске других участников акций протеста.

По словам Соколовского, перед переводом его из карцера в обычную камеру у него забрали одежду и обувь. Сначала его пытались поселить в шестиместной камере, где уже было около 40 человек.

"Они тоже были без одежды. Избиты, практически полностью синие, в гематомах и запекшейся крови", - вспоминал он.

Музыканта посадили в другую шестиместную камеру, где было около 30 человек.

"Тут люди были в одежде. В камере антисанитария. Не было туалетной бумаги, я не говорю про мыло... В этой камере я провел еще пять суток", - сказал он.

"Ночь с 11 на 12 была самая страшная. Я слышал крики без паузы на вдох и глухие удары. В коридоре, как я понял, тоже стояли люди. Я слышал как один из сотрудников сказал кому-то: "Мы будем делать из вас инвалидов первой группы. Вы никогда не сможете ходить". В камере были люди, которых держали на улице 6-8 часов "мордой в землю" и все это время били", - рассказал BNS Соколовский.

По его словам, в камере не всех кормили.

За период, когда в Беларуси после президентских выборов начались репрессии против оппозиции, Литва уже приняла с гуманитарными целями 22 белоруса, половина из них официально попросила политического убежища.

"Все эти люди находятся в безопасности", - сказала BNS в среду советник министра внутренних дел Божена Заборовска-Зданович.

По ее словам, разрешения приехать из Беларуси по особым гуманитарным причинам получили в общей сложности 36 человек.

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