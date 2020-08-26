Профессор удивлен действующими ограничениями: основное правило – не маска

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас сказал, что, когда наблюдаешь за тем, как пытаются остановить коронавирус, создается впечатление, что врачи забыли об элементарных правилах инфекционных болезней. По его словам, сегодня регистрируют все больше случаев заражения, которые отследить не удается. Специалист считает, что виной тому ошибки, допущенные в самом начале распространения инфекции.

"Иногда, когда наблюдаешь за ответными действиями, создается впечатление, будто мы биологию не изучали, врачи забыли об элементарных правилах – нужно, чтобы попала необходимая доза вируса, тогда только заражение возможно. И основное правило – не маска, а дистанция. Только тогда, когда соблюдать ее невозможно, а ты находишься рядом с человеком довольно долго, надо надевать маску", – сказал специалист в передаче "День на Delfi".

"Мы прекрасно понимаем, что источник заражения - больной человек. Большие капли распространяются на расстоянии 1,8 м, а мелкие - висят в воздухе и разлетаются дальше", – сказал Чаплинскас.

По его словам, хотя сейчас уже известно, что вирус распространяется и с помощью небольших капель, неясно, сколько их надо вдохнуть, чтобы человек заболел.

"Насколько далеко они залетают, можно определить по запаху сигаретного дыма. Тут конечно, щиток не спасет от мелких капель, но от крупных его для защиты достаточно. И на улице опасность заражения не столь велика, там маски нужны реже, но даже на улице, если высидите рядом в течение долгого времени, опасность заражения возрастает", – сказал Чаплинскас.

Его не удивляет, что растет количество невыясненных случаев заражения.

"Мы в самом начале не проверили приехавших людей, поэтому неясно, сколько людей и где они заразили. Сейчас, когда болезнь распространяется здесь, естественно, что мы не знаем, где человек ее подцепил, ведь мы не отслеживали все цепочки с самого начала", – сказал Чаплинскас.

"Было ясно, что карантин - ненадолго, он нужен для подготовки врачей, чтобы люди поняли - мир изменился. Сразу было ясно, что когда снимут ограничения, у вируса будет больше возможностей для распространения, особенно когда в самом начале не было тестирования", – сказал Чаплинскас.

Он считает, что именно эта ошибка могла привести к тому, что в Литве количество новых случаев растет.

"В Литве в самом начале не было диагностики. У латышей системы диагностики работали с самого начала, и за свои деньги люди могли проверяться. Второй момент – может, латыши не перегнули с определенными запретами. Там не было глупых требований (ходить в маске в лесу, когда ты один выгуливаешь собаку), поэтому, возможно, люди там больше следуют требованиям безопасности. Это предположение, а первое – факт", – заметил специалист.

После того как министр здравоохранения Аурелиюс Верига сообщил, что вакцины от гриппа в этом году на всех не хватит, Чаплинскас сказал, что неправильно формируют ее заказ, ведь заказ формировали еще до угрозы COVID-19.

"Эту вакцину начали производить больше полугода назад. Образно говоря, если суп сварен, в него ничего не добавишь. Литва получит столько, сколько заказала, запланировав год назад. Сейчас надо думать о закупке вакцины от гриппа на следующий сезон", – прибавил он.

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