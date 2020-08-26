Нечеловеческая жестокость: в Паневежском районе из пруда пожарные вытащили избитую собаку

В Смильгяй (Паневежский район) зафиксирован акт нечеловеческого обращения с животным. Пожарные-спасатели вытащили из пруда жестоко избитую собаку. Ветеринары не могли помочь ей, поэтому усыпили, пишет Sekundė.

Хозяйка собаки утверждает, что не знает, кто мог так жестоко расправиться с ее питомцем.

Не так давно на хозяйку собаки было написано заявление за неприсмотр за животным. Об этом инциденте информировали полицию.

Пожарные-спасатели позвонили главе Паневежского содружества опеки над животными Руте Либерене, когда собаку вытащили из пруда.

"Это был стаффордширский терьер. Было видно, что он избит, задняя часть туловища парализована, неясно, сколько он пролежал в воде", – сказала Либерене, которая отвезла собаку к ветеринару.

Ветеринар констатировал, что кости у собаки целы, но она была жестоко избита, возможно собаку пытались утопить. Самостоятельно собака в таком состоянии не могла выбраться из воды.

Либерене считает, что собака была истощена еще до того, как попала в водоем.

В минувшую пятницу Либерене связалась с хозяйкой собаки. Она рассказала, что держит собаку два года, собаке было 12 лет. Женщина сказала, что ее дома не было, а собаку она оставила привязанной у будки.

"Короткошерстный стаффордширский терьер два года провел на привязи в будке. Но таких собак нельзя держать на улице. Это домашняя собака, у нее нет подшерстка, ее нельзя зимой держать на улице", – удивлялась Либерене.

Пожарных вызвала местная жительница, которая увидела собаку в воде, когда шла на рыбалку. Она рассказала, что в течение нескольких дней до этого слышала вой этой собаки. Женщина сказала, что в четверг утром в Государственную продовольственно-ветеринарную службу сообщили о том, что собака, вероятно, оставлена без присмотра.

ВРИО главы Паневежского департамента ГПВС Жидрунас Вайшвила сказал, что сообщение поступило только в четверг вечером. Он предположил, что, вероятно, звонили по бесплатной центральной линии, а не напрямую в Паневежский департамент.

Инспекторы сказали, что сложно оценить условия содержания собаки, когда этой собаки уже нет. По их словам, у собаки была будка, вода, еда.

Полиция выясняет, кто избил собаку и бросил в пруд. Представитель полиции Тадас Мартинайтис сказал, что полиция ездила на место происшествия.

"Сейчас выясняют обстоятельства происшествия, выясняют, начинать или нет расследование. Полиция ждет выводов ветеринара. Если выяснится что собака была избита, начнем расследование по факту жестокого обращения с животным", – сказал представитель полиции.

"Сегодня я узнала, что моя собака убита. Я не представляю, кто мог так жестоко поступить. Это бесчеловечно", – сказала хозяйка животного.

Она сказала, что за несколько дней до этого заметила, что с собакой что-то не так. Собака была вялой, прихрамывала. Но женщина и подумать не могла, что кто-то мог избить собаку. Она даже собиралась вызвать ветеринара, но потом собака ожила.

"В четверг я уехала в город, собака была в будке. А после обеда мне сообщили, что она в пруду. Представьте, какой шок. Это мог сделать лишь тот, кто знает меня и мою собаку, кто мог подойти к собаке", – считает женщина.

Своими подозрениями она поделилась с полицией.

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