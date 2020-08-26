Зарплаты учителей в столице: большие или маленькие - оцените сами

Несмотря на то, что забастовки учителей уже в прошлом, и сегодня можно услышать, что зарплаты, если оценивать уровень ответственности, очень маленькие. Когда зарплаты стали платить в зависимости от ставки, предполагалось, что постепенно зарплаты будут расти. Министерство науки, образования и спорта обещает, что с 1 сентября они увеличатся еще на 10%. Можно ли это считать значительным изменением, если большая участь учителей получает "на руки" меньше 1000 евро?

По данным министерства, с начала этого года зарплаты учителей без квалификационной категории увеличились на 10-20 евро, с категорией – на 2-25 евро.

Учитель с квалификационной категорией и стажем до 2 лет с января получает за ставку 1214,4 евро "на бумаге".

По данным Департамента статистики, средняя зарплата учителей в I квартале 2020 г. составила 1497,2 евро.

Самая высокая средняя зарплата в сентябре 2019 г. была в Вильнюсе (1360 евро), Акмянском районе (1313 евро), Йонавском районе (1280 евро).

Самая низкая средняя зарплата в сентябре 2019 г. была в Игналинском районе (904 евро), Нерингском районе (943 евро), Лаздийском районе (953 евро), Аникщяйском районе (977 евро).

Учитель истории, заместитель председателя Литовского профсоюза науки и образования Аудрюс Юргелявичюс не мог однозначно ответить на вопрос, малы ли зарплаты учителей.

"С одной стороны их долго не повышали, ситуация изменилась только с 2018 года. Тогда появилась новая модель оплаты труда", – сказал он.

Ранее причиной низких зарплат стала неполная нагрузка: все зависело от контактных часов. После введения зарплат, зависящих от ставки, ситуация изменилась.

Юргелявичюс считает, что зарплаты станут выше через несколько лет. Только здесь есть одно "но", – речь идет о тех учителях, которые работают на ставку. Статистика показывает низкие зарплаты, поскольку многие учителя работают на полставки.

Руководство школ, по словам Юргелявичюса, ничего не делает, чтобы гарантировать учителям полную нагрузку.

Вопрос зарплаты учителей - не только денежный – тут все сложнее.

По прогнозам, в 2021 г. почти 7000 педагогов в Литве будут пенсионерами.

В этом году с работы уходит в 5 раз больше врачей, чем планировалось.

Министерство подсчитало фонд для выплаты выходных пособий в размере 1 млн. евро, однако эту сумму пришлось увеличить до 6 млн. евро.

"Уходят в основном учителя пенсионного возраста. Чем дальше, чем больше пенсионеров будет уходить", – заметил собеседник, напомнив, что важно найти им замену.

"Для этого ничего не делали. Эта власть сделала лишь один шаг – позволила пенсионерам достойно выйти на пенсию. Сказали A, но не сказали Б. Если создаешь условия для ухода одних, то надо создать условия для прихода других", – подчеркнул он.

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