Самые аварийные улицы литовских городов – будьте внимательны

Обстоятельства и причины ДТП в Литве нередко повторяются, каждый год немало ДТП происходит, когда водители дают задний ход. Не меняются и места ДТП – по количеству аварий лидируют улицы Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

"Несмотря на то, что в Литве постоянно много говорят о безопасности на дорогах, внимание водителей обращают на наиболее распространенные ошибки, но ситуация почти не меняется. По прежнему немало ДТП совершают водители, которые едут задним ходом, неосторожно маневрируют врезаются в стоящие автомобили или в заднюю часть тех, которые едут перед ними.

Обычно это бывают технические ДТП, но виновным и пострадавшим они доставляют немало хлопот, вызывают стресс, которого можно было бы избежать, если бы водители были внимательнее", – сказал представитель страховой компании BTA Андрюс Жюкялис.

В первые 6 месяцев этого года самым опасным местом был Вильнюсский округ – там произошла треть всех ДТП. На втором месте Каунасский округ - 21%, на третьем – Клайпедский округ (14%) всех случаев. Уже несколько лет подряд по числу ДТП лидирует проспект Тайкос в Клайпеде. Другие улицы этого антирейтинга: ул. Укмергес и проспект Саванорю в Вильнюсе, проспект Саванорю в Каунасе и Шилутеское шоссе в Клайпеде.

"Естественно, что там, где поток автомобилей больше, больше вероятность ДТП, поэтому несколько лет этот список не меняется. По городским улицам не ездят на высокой скорости, поэтому чаще всего происходят незначительные ДТП, однако и их можно было бы избежать, если соблюдать простое правило – все внимание надо направлять только на вождение", – сказал эксперт.

23% всех ДТП на этих улицах происходят, когда водители дают задний ход, 17% - цепляют стоящие автомобили, 11% - врезаются в едущий перед ними автомобиль.

"Когда даешь задний ход надо быть очень внимательным, ведь надо не только смотреть в зеркала бокового и заднего вида, но и не забывать о "слепой зоне" – по бокам, которую не охватывают зеркала. Особенно важно не суетиться, когда едешь назад на стоянке для машин, где много транспорта и людей", – советует эксперт.

"Основная причина ДТП – невнимательность и неумение посчитать габариты и расстояние между другими машинами", – сказал Жюкялис.

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