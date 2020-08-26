МИД Литвы предлагает ввести санкции в отношении 118 должностных лиц Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и чрезмерное применение силы против мирных протестующих, в списке более 100 лиц.

"Министерство иностранных дел передало в Министерство внутренних дел уточненный список. Сейчас в нем 118 лиц, на которых предлагается наложить санкции", - в среду заявила BNS советник Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене.

Ранее МИД предлагал включить в "черный список" обвиняемого в фальсификации выборов президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 30 человек.

Лицам, включенным в "черный список", будет запрещен въезд в Литву. Окончательное решение примет министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Евросоюз также обсуждает возможность введения персональных санкций в отношении должностных лиц Беларуси. Источники BNS утверждают, что в списке 20 фамилий должностных лиц Беларуси, решение будет принято не ранее сентября.

Вопрос санкций министры иностранных дел ЕС планируют обсудить в четверг в Берлине в ходе неформальной двухдневной встречи.

Санкции могут включать запрет на въезд в ЕС, замораживание средств.

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