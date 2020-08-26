Министр энергетики: после решения Латвии будет обсуждаться отказ от электроэнергии с БелАЭС

После решения правительства Латвии о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси из-за запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) министр энергетики Литвы заявил, что будет продолжен поиск технических решений.



По словам Жигимантаса Вайчюнаса, сейчас в планах окончательное согласование текста политической декларации, закрепляющей общую позицию стран Балтии об отказе от закупок электроэнергии БелАЭС, и вместе с тем утверждение трехсторонней методики торговли с третьими странами.

"В дальнейшем будет окончательно согласован текст об отказе от закупок электроэнергии, именно текст политической декларации, а наряду с политической декларацией уже операторы системы электропередач подпишут и утвердят трехстороннюю методику, а также - и все остальные необходимые технические договоренности, которые и позволят осуществить как это принципиальное решение, так и обязательства, закрепленные политической декларацией", - сообщил BNS министр.

"Этих технических договоренностей будет несколько. Об этом ведутся дискуссии, мы рассматриваем все процессы, чтобы эти слова можно было превратить в реальные дела", - добавил он.

По словам Ж. Вайчюнаса, решение Латвии является важным принципиальным обязательством не покупать электроэнергию из Беларуси, если будет запущена БелАЭС, и это еще один образец солидарности и единства в энергетике.

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