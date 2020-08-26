На улицах Вильнюса водителей ждут перемены: что надо знать

Ежегодно осенью в Вильнюсе потоки автомобилей увеличиваются на треть: увеличение автомобилей вносит хаос, который нередко приводит к ДТП. Уже сейчас водителей призывают ознакомиться с изменениями на улицах Вильнюса, чтобы осенью не пришлось бранить окружающих и заполнять декларации о ДТП.

Томас Камайтис, заведующий отделения по организации движения в Вильнюсском муниципалитете, акцентировал, что в первую очередь водители должны поднять глаза на светофор и осмотреться - не появились ли дополнительные секции поворота направо.

"Водители до сих пор не привыкли к новому порядку и стоят, когда могут поворачивать направо", - сказал специалист.

Он напомнил, что на регулируемых светофором перекрестках, где есть дополнительная секция поворота направо, можно поворачивать и тогда, когда горит стрелка в секции и когда горит основной зеленый - без стрелки внутри.

По его словам, часто на таких водителей жалуются проезжающие на перекрестке ул. Атейтес и Балтупю, где муниципалитет даже оборудовал дополнительный информационный щит, напоминающий о порядке движения на этом перекрестке. По подсчетам Камайтиса, за лето дополнительные секции появились на 17 перекрестках Вильнюса.

Собеседник обратил внимание на то, что на некоторых перекрестках появились не только дополнительные секции поворота направо, но и изменился порядок движения.

Например, если раньше с первой полосы можно было ехать прямо и поворачивать направо, то сейчас эта полоса предназначена только для поворота направо. Таких перекрестков Камайтис насчитал пять.

"Водителям после отпусков, после лета стоит вспомнить, что сначала надо осмотреться и руководствоваться не привычками, а знаками", - акцентировал специалист.

Порядок движения изменился на следующих перекрестках:

ул. Конарского - Петарё;

пр-т Констируции - ул. Гягужес 3-осёс;

ул. Нарбуто - ул. Салтонишкю;

ул. Эрфурто - ул. Архитекту;

пр-т Саванорю - ул. Рачю.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!