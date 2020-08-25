Специалист об ограничении времени работы баров: чем ближе к ночи, тем больше расслабляются люди

ELTA ; Лукас Блекайтис , ru.DELFI.lt

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сказала, что имеет смысл ограничить время работы баров и ресторанов, поскольку ночью люди расслабляются и не соблюдают требования безопасности.

"В Греции время работы баров и ресторанов в популярных туристических местах ограничено до полуночи. Страны предпринимают такие меры, поскольку понятно - чем ближе к ночи, тем больше люди расслабляются и тем труднее сохранить дистанцию между ними. Тем более становится дольше контакт. Люди, когда расслабляются, реже надевают или неправильно надевают маски", – сказала Лингене. Статьи по теме: Из-за отсутствия защитных масок в понедельник были оштрафованы 2 человека За отсутствие масок в выходные были оштрафованы 11 человек Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в понедельник сказал, что было несколько предложений о том, до какого времени должны работать ночные бары и рестораны. "Уже было несколько предложений, они пока неформальные, и 2 часа ночи предлагали и 24.00 ч, некоторые министры предлагали 22.00 ч. Правительство определится. Я считаю, что нелогично разрешать ночную деятельность, если не разрешать, то совсем не разрешать. Большинство, видимо, открывается с 22 ч. Конечно, нужно иметь в виду, что люди собираются на семейные праздники, по иным поводам", – сказал 24 августа Верига. По его словам, будут стараться найти решение, которое не помещает отдельным собраниям. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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