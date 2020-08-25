В Литву приехали 20 воспользовавшихся гуманитарным исключением белорусов

В Литву на сегодняшний день приехало 20 белорусов, воспользовавшихся принятым правительством Литвы гуманитарным исключением.

Об этом во вторник информировало BNS МВД. Министерство сообщило, что разрешение на въезд предоставлено в общей сложности 34 белорусам, но не все они приехали.

Министр ВД Рита Тамашунене ранее в августе говорила, что Литва готова обеспечить приезжающих жильем, охраной и соблюдением требований в связи с угрозой коронавируса.

Сразу после выборов президента Беларуси в Литву приехала и бывшая кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Ей предоставлена охрана.

Правительство в середине августа утвердило исключение для белорусов, чтобы они могли приехать в Литву с особыми гуманитарными целями в связи с тем, что после выборов белорусский режим стал жестоко подавлять мирные протесты.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!