Инвестировавший в Литве 70 млн. евро датчанин: не надо быть профессором, чтобы понимать - работать за 400 евро никто не будет

Нильс Петер Претцманн, который в 2020 году инвестировал большие деньги в новый объект в Старом городе Вильнюса, сказал, что иного выхода у него не было, иначе он просто потерял бы свою команду.

"Именно люди - самый ценный ресурс", – сказал владелец Senatorių pasažas на ул. Доминикону.

В интервью Delfi он сказал, что прозрачности в ресторанном бизнесе в Литве все еще не хватает.

"Они все еще не платят все налоги. Посмотрите на средние зарплаты, этот показатель очень странный. Не надо быть профессором, чтобы понять, что работника за 400 евро не наймешь", – сказал Претцманн.

– Senatorių pasažas, в котором есть несколько ресторанов и магазинов, открылся недавно. Расскажите о проекте.

– Это здание мы купили на аукционе несколько лет назад. Тогда я не знал, что с ним делать. Понимал только, что здание обладает архитектурной ценностью и находится в хорошем месте.

Сначала хотели оборудовать офисы, поскольку там был офис Vilniaus vandenys. Но потом мы исследовали историю здания, выяснилось, что оно построено в XVI в, это был не только дворец, но и монастырская пивоварня, конюшни. В здании мы нашли 25 выходов на ул. Доминикону, Стиклю и во внутренний двор. Мы их восстановили, сделали все так, как было в те времена. Это изменило наши планы.

Выяснили, что двор от улицы Стиклю отделял только забор, поэтому и родилась идея пассажа. Мы уже инвестировали в два ресторана - 14Horses и Nineteen18 – поэтому перенесли их сюда. Потом пришла идея открыть магазины. В домах 9 и 11 на ул. Доминикону на втором этаже будут офисы, а на третьем – конференц-зал на 120 человек и квартиры, которое будут арендовать на непродолжительное время.

– Насколько я знаю, продукцию для ресторанов 14Horses и Nineteen18 вы привозите из своего хозяйства Farmers Circle, учрежденного в 2018 г. Это был такой план?

– Я работал в ресторанном бизнесе и понял, что для того, чтобы еда была хорошая, нужны хорошие продукты. Их надо поставлять из хозяйств. Хозяйства в Литве есть, но эта цепь поставок не очень надежная. Если хозяйство небольшое, то и продукции немного. Я понял, что хозяйство надо создавать самому. Мы купили землю в Укмерге, так и появилось Farmers Circle.

Мы выращиваем 200 коров абердин-ангусской породы, у нас почти 20 га овощей разных видов и разные злаки, из которых мы печем хлеб. В этом году был первый урожай.

Коров мы держим, поскольку хозяйство у нас скорее натуральное. Коровы пасутся и рыхлят землю, удобряют ее навозом. Вскоре мы планируем завести и кур.

– Что будет зимой, когда у вас не будет свежих продуктов?

– Все самим вырастить невозможно. Например, у нас нет своих молочных товаров. Но сыры мы покупаем у других фермеров, которые придерживаются той же политики, что и мы. Наша цель – выращивать около 70% своих продуктов. Думаю, это возможно. Наши продукты мы засаливаем, маринуем, консервируем другими способами. Мы производим некоторые продукты - соусы, добавки, сладости, чипсы, которые в Вильнюсе продаем в магазине Dirva. В хозяйстве Farmers Circle также есть ресторан. Там проводят свадьбы, конференции и т.д.

– Многие читатели, наверное, задаются вопросом, откуда в Литве появился датчанин. Насколько мне известно, вы сюда первый раз приехали в 2001 г., потом познакомились с будущей женой. Что вас заставило здесь задержаться?

– Да, я приехал в Вильнюс как турист и влюбился. Я бывал во многих городах, но только здесь мне захотелось остаться и что-то сделать. Поэтому я открыл центр услуг своей оконной компании. Потом я продал ее, инвестировал в небольшую компанию в Литве. Потом мы инвестировали в Baltik vairаs в Шяуляй. Наконец, я влюбился и женился на литовке. Это было последней каплей. Я здесь живу и чувствую себя литовцем.

– А что касается ресторанов - какие перемены вы видите? Начали ли их владельцы честно платить налоги?

– Нет, они все налоги все еще не платят. Посмотрите на средние зарплаты, этот показатель очень странный. Не надо быть профессором, чтобы понять, что работника за 400 евро не наймешь. Конечно, я не полиция. Но реальность такова, что конкуренция на 100% прозрачной не является.

– В Литве вы инвестировали и в Baltik vairas. Когда я был там в 2018 г, глава компании Жильвинас Дубосас сказал, что это один из лучших велосипедных заводов в мире. Почему вы его продали?

– Я бы не продал, если бы инвестировал в компанию один, но с другим инвестором Litcapital о таком исходе договаривались с самого начала.

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