День знаний в школах – без массовых праздников: придется соблюдать жесткие рекомендации

День знаний в школах Литвы планируют провести в живую, однако учреждения должны позаботиться о безопасном расстоянии и не проводить массовые праздники из-за угрозы коронавируса.

"Самое простое - это стараться не участвовать в массовых праздниках, где сложно избегать контакта, соблюдать безопасное расстояние, чтобы снизить любой риск заражения", – сказал на пресс-конференции в Каунасе министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

По его словам, подготовлены рекомендации по проведению 1 сентября, их согласовывают и в ближайшее время представят обществу.

Монкявичюс сказал, что 1 сентября должно быть праздничным, однако праздник рекомендуют проводить в разное время или в нескольких местах, если есть возможность, его надо проводить на улице.

По словам министра, это должно быть "спокойный, сосредоточенный выбор".

По словам представителя министерства Йоланты Навицкайте, ученикам на уроках маски надевать не надо, но их могут рекомендовать надевать на переменах, если в коридорах невозможно разделить поток учеников.

"Пока такого требования нет – во время уроков ученикам не надо надевать маски", – сказала Навицкайте.

Учителя могут работать без масок, если находятся на расстоянии двух метров от детей, но если нет такой возможности или надо подойти ближе, то следует надевать маски.

Навицкайте подчеркнула, что требование измерять температуру отменено, но жители должны проявлять сознательность и не приходить в коллектив больные.

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