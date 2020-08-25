Экономист банка SEB: ВВП Литвы в этом году снизится на 1,3%, в следующем - вырастет на 3%

BNS ru.DELFI.lt

Экономика Литвы в этом году сократится на 1,3%, а в 2021 и 2022 годах будет расти по 3% в году, прогнозирует банк SEB bankas. По оценкам его экономистов, показатель снижения экономики в третьем квартале и далее будет одним из лучших по ЕС, однако самое большое беспокойство вызывает последний квартал.

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