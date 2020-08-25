"Новейшие сообщения берлинских врачей подтверждают, что А. Навальный был отравлен. На самом деле, очень неспокойно. Необходимо тщательное расследование. Ответственные лица должны быть привлечены к ответственности", - написал в понедельник в своем Twitter Линас Линкявичюс.
В берлинской клинике "Шарите" А. Навальный находится с субботы, а в понедельник появились сообщения, что медики обнаружили следы отравления.
"Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы", - сообщила клиника в своем Twitter'e.
Ингибиторы холинэстеразы блокируют деление важного выделяемого организмом химического вещества - ацетилхолина, который передает сигналы между нервными клетками. Из-за этого образуется слишком сильная стимуляция соединения между нервами и мышцами.
В настоящее время А. Навальный находится в клинике "Шарите" (Берлин).
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