Глава МИД Литвы: необходимо тщательное расследование случившегося с Навальным

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что после подтверждения подозрений в отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального необходимо провести тщательное расследование.

"Новейшие сообщения берлинских врачей подтверждают, что А. Навальный был отравлен. На самом деле, очень неспокойно. Необходимо тщательное расследование. Ответственные лица должны быть привлечены к ответственности", - написал в понедельник в своем Twitter Линас Линкявичюс.

В берлинской клинике "Шарите" А. Навальный находится с субботы, а в понедельник появились сообщения, что медики обнаружили следы отравления.

"Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы", - сообщила клиника в своем Twitter'e.

Ингибиторы холинэстеразы блокируют деление важного выделяемого организмом химического вещества - ацетилхолина, который передает сигналы между нервными клетками. Из-за этого образуется слишком сильная стимуляция соединения между нервами и мышцами.

В настоящее время А. Навальный находится в клинике "Шарите" (Берлин).

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