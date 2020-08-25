Советник президента Литвы: как заставить Россию прозрачно расследовать отравление Навального?

Старший советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите подчеркнула, что призыв Германии расследовать обстоятельства отравления Алексея Навального это не наивное действие, а политическое заявление. По ее словам, отравлением Навального Кремль показывает, что оппозиция в России не нужна.

"Это политическое заявление, я думаю, очень хорошо, что оно сделано, поскольку для европейцев отравление политических оппонентов - неприемлемое действие, к сожалению, такое встречается не в первый раз. (...) Международная община должна на это реагировать", – сказала Скайсгирите в интервью Žinių radijаs.

По словам советника президента, если никто не будет побуждать Россию расследовать отравление Навального, то это будет означать, что такие действия Кремля приемлемы.

Однако Скайсгирите считает, что заставить Россию провести прозрачное расследование будет сложно.

"Хороший вопрос, как заставить Россию прозрачно расследовать обстоятельства отравления Навального. Мы все понимаем, что режим с трудом смириться с тем, как выяснилась эта попытка убить человека, но, я думаю, не рано или поздно эти обстоятельства выяснятся, и возмездие придет, мы должны это увидеть", – сказала она.

По словам Скайсгирите, отравлением Навального Кремль шлет весть, что России не нужна оппозиция.

"Весть простая – оппозиция не нужна. И если оппозиция есть, ее просто убирают. Вспомните, не так давно был убит другой лидер оппозиции – Немцов, совсем рядом с Кремлем. Такая расправа с политическими оппонентами для нас совершенно неприемлема, с этим нельзя мириться, это нельзя не осуждать. Этими, видимо, западная демократия отличается от восточного соседа", – акцентировала Скайсгирите.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель после того как Навального доставили в Берлин и выяснили, что он был отравлен, заявила, что виновные в отравлении оппозиционера "должны ответить за это".

Навальный - один из самых ярых критиков президента РФ Владимира Путина. С минувшего четверга он находится в коме. В субботу на специальном самолете он был доставлен в Берлин.

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