Очевидцы удивлены очередями у вильнюсской больницы: почему они появляются?

В редакцию портала читатели прислали фото огромной очереди около Республиканской вильнюсской университетской больницы. Женщина удивлялась, почему люди в таком количестве до сих пор стоят у дверей. Журналисты обратились за комментарием в лаздинайскую больницу.

Пресс-секретарь больницы Аста Багдонавичене сказала, что на фото - главный вход, который открывают только дважды в день – в обед, когда впускают посетителей и вечером, когда принимают передачи.

"С самого начала карантина пациенты этим входом не пользуются. Если люди приезжают в отделение скорой помощи, то идут туда, все, кто приезжает на плановые операции и консультации - через консультационный центр", – сказала Багдонавичене.

По ее словам, с 11 до 13 ч. - время посещений, приходят люди, чтобы навестит близких. Багдонавичене объяснила, почему формируется такая очередь.

"Визиты проходят по предварительной записи. Чтобы в больницу попадало как можно меньше посторонних, близкие должны регистрироваться, – заметила она. – Приезжающих проверяют по списку, у них меряют температуру, они должны дезинфицировать руки. Поэтому все ждут на улице, только после такого "фильтра" попадают в отделение к пациентам".

По словам собеседницы, жалоб на этот порядок пока не поступало.

"Конечно, прохожим кажутся такие очереди странным явлением, их фотографируют уже не первый раз. Но ведь есть такие учреждения, куда посетителей вообще не пускают. Это такой компромисс, с которым приходится мириться, чтобы увидеть близких", – сказала собеседница.

Eilės prie RVUL Foto: Skaitytojų nuotr.

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