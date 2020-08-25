Созданный в Литве мем распространился в Беларуси: спасибо за поддержку!

На фоне обострения событий в Беларуси все больше жителей Литвы выражают поддержку борющимся за свободу соседям, не отстает и бизнес. Кед в цветах белорусского флага, упирающийся в мягкое место Александра Лукашенко и надпись "Жыве Беларусь" – такой мем распространила компания-производитель легендарной литовской спортивной обуви Inkaras, и он пользуется большой популярностью.

"Было время, когда кедами мы пинали танки оккупантов. Мы желаем соседям вечной свободы и сил, чтобы выпихнуть диктатуру", - такая надпись и реклама-мем распространилась в Беларуси и не только там.

Этим мемом в социальных сетях делятся многие пользователи, его используют как плакат во время митингов.

Глава компании Inkaras, которая производит эти кеды, Йонас Гилис сказал, что продукция компании всегда была символом свободы, поэтому такой смелой вестью они хотели поддержать соседей.

"Когда мы готовили новые кеды, учли и вошедшие в историю бывшие модели. Похожие кеды выпускали много лет назад, поэтому сейчас, когда мы видим, что происходит в Беларуси, решили обратить внимание на происходящее и выразить поддержку. Мы долго думали, какую весть послать с этой продукцией, а агентство Holy Affair предложило нам смелый мем. Мы согласились", - сказал Delfi Гилис.

Количество этих кед ограничено. На них обратили внимание белорусы, они стали делиться мемом, благодарить за поддерку.

"Когда мы выложили мем в Instagram, белорусы стали писать сотни поздравлений и положительных отзывов, делиться мемом с друзьями, посылать запросы с просьбой прислать кеды в Беларусь. Мы заметили, что кеды заказывают белорусы, живущие в Швеции, Испании, Италии, США и других странах", - сказал Гилис.

Foto: Organizacijos archyvas

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