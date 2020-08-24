Убытки Luminor в странах Балтии в этом году - 7,7 млн евро

Одна из крупнейших в странах Балтии финансовых групп Luminor в первом полугодии понесла в странах Балтии 7,729 млн евро чистых убытков. В прошлом году за такой же период группы банка заработала 33,078 млн евро чистой прибыли.

Только во втором квартале группа Luminor получила 13,463 млн евро прибыли - вдвое больше, чем в прошлом году, указано в отчете за второй квартал.

Однако в первом квартале группа банка понесла 26,4 млн евро убытков - они образовались из-за отсрочки платежей по кредитам из-за пандемии коронавируса. Чистые убытки группы в первом квартале были 21,2 млн евро.

Глава Luminor Эрки Раасуке говорит, что банк прекрасно справился с вызовами пандемии.

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Активы группы по втором квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшились на 5,4% до 13,357 млрд евро, а по сравнению с первым кварталом - на 1%. Общий кредитный портфель за год уменьшился на 14,2% до 9,616 млрд евро (за квартал - на 3,2%), вклады увеличились на 10,3% до 10,344 млрд евро (за квартал – на 3,9%).

Кредитный портфель только действующего в Литве банка в конце июня был 4,263 млрд евро, вклады составили 5,816 млрд евро.

В конце июня банк Luminor занимал 17,6% рынка кредитов стран Балтии (в прошлом году – 19,6%) и 15,6% рынка вкладов (в прошлом году - 16,7%).

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