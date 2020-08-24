Литва вскоре может перешагнуть опасную черту: придется изолироваться в Латвии и Эстонии

В Литве в последнее время новые случаи коронавируса фиксируются десятками. Один из основных показателей распространения Covid-19 в стране - количество случаев на 100 000 жителей. По этому показателю Литва решает, надо ли изолироваться гражданам, возвращающимся из других стран.

Однако, по подсчетам математиков, вскоре придется изолироваться не только литовцам, приезжающим из-за границы, но и тем, кто хочет поехать в Латвию или Эстонию, а также в другие страны.

Страны Балтии в этом году - одно из самых популярных направлений летнего отдыха жителей Литвы. Однако, по нынешним данным, запланировавшие поездку на сентябрь либо не смогут туда поехать, либо должны будут провести 14 дней в изоляции, ведь латыши и эстонцы руководствуются теми же показателями.

Иными словами, если количество заболеваний за последние 14 дней составляет 16-24 случаев на 100 000 жителей – нужна двухнедельная изоляция. Если показатель составляет 25 и больше случаев, то надо сделать тест, а потом изолироваться.

Представитель Минздрава Нерия Купрявичене сказала Delfi, что берут данные за последние две недели. Сейчас, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этот показатель в Литве составляет 13,7, в Эстонии 9,1, а в Латвии 2,4. За последние 14 дней в Литве зафиксировали 410 новых случаев.

По словам ученого Вильнюсского университета Юргиты Маркявичюте, в список опасных стран Литва может попасть, если показатель составит 448 случаев за последние 14 дней (это по 32 случая в день), а показатель 25 случаев на 100 000 будет достигнут, если за 14 дней зафиксируют 700 случаев (в среднем по 50 в день).

По словам Маркявичюте, при нынешнем росте числа заболеваний, этот коэффициент может быть достигнут в течение нескольких недель.

В Латвии уже говорят о том, что приезжающим жителям Литвы придется изолироваться. На прошлой неделе об этом в социальной сети писал писатель Марюс Ивашкявичюс.

"Вчера я стал хвастаться, что поеду в Лиепаю на свою первую посткарантинную премьеру, а сегодня узнал, что Латвия намерена ввести обязательную изоляцию для граждан Литвы. Вот так вот. Похоже нас скоро закроют у нас на родине", – писал он.

Ивашкявичюс объяснил Delfi, что его об этом уведомил Лиепайский театр. "Премьера 4 сентября, театр мне написал, что по тому, как у нас растет уровень заболеваний маловероятно, что меня впустят без карантина", - сказал он.

Правда, 24 августа глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что пока Латвия не будет вводить ограничения для приезжих из Литвы.

"Этот список пока актуален. А что касается нашего показателя, все будет зависеть от латышских и эстонских коллег. На прошлой неделе латыши сказали, что пока не планируют вводить ограничения для граждан Литвы", – обещал Верига.

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