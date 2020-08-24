Экс-советник премьера Литвы: неучастие Сквернялиса в "Пути свободы" – ошибка

Бывший советник премьер-министра Литвы Скирмантас Малинаускас сказал, что премьер Саулюс Сквернялис совершил ошибку, не приняв участие в "Пути свободы".

"Он сказал, что был занят другими делами. Я думаю, это была ошибка. Я и сам там не был, но только потому, что участвовал в съемках – несколько десятков человек, большая арена, я бы их подвел. В некоторых случаях я предлагаю не делить на тех, кто был или не был – существенный момент – хотел ли человек, была ли у него цель там быть? Там был и спикер, и президент, я думаю, было бы символично, если бы присутствовали все главы страны", – сказал в понедельник Малинаускас в интервью на радиостанции Žinių radijas.

Бывший советник предположил, что отсутствие Сквернялиса связано со сложными отношениями между ним и Андрюсом Тапинасом.

"Я не спекулирую, но если прямо говорить, я думаю, что не секрет, какие отношения между премьером и Андрюсом Тапинасом, который организовал "Путь свободы". Я думаю, что это могла быть одна из причин, но это мое личное мнение. Может, были и другие причины", – сказал Малинаускас.

Он сказал, что посоветовал бы Сквернялису принять участие в этой акции.

"Вообще позиция премьера, как и большинства членов оппозиции, несмотря на то, что такие Единские входят в большинство, в вопросе Беларуси категорическая и ясная. Это приветствуется. А "Путь свободы" - символический жест, я думаю, имело бы смысл в нем участвовать всем, кто мог", – сказал Малинаускас.

Он сказал, что никто из руководства Литвы не может что-то решать путем переговоров с Александром Лукашенко.

"Забудем эти иллюзии. Когда я работал в правительстве, мы много говорили о Беларуси, об этом говорилось и во время кампании – и Островецкая АЭС, и много всего. Был и первый срок полномочий Дали Грибаускайте, была встреча с Лукашенко, кажется – все хорошо, после этого он стал самым ненавидимым человеком, судя по тому, чро она сейчас о нем говорит.

Забудьте такую иллюзию, что кто-то из руководства Литвы, пока в Беларуси правит Лукашенко, будет с ним общаться, особенно сейчас, когда этот диктатор запятнал себя кровью. (...) Сейчас никакие отношения не возможны, надо готовиться к переменам, но эти перемены необязательно будут хорошими для Литвы", – сказал Малинаускас.

Напомним, что 23 августа в "Пути свободы", соединившем Вильнюс с Медининкай на границе Литвы, участвовали почти 50 000 человек, включая президента Гитанаса Науседу, экс-президентов Далю Грибаускайте и Валдаса Адамкуса, спикера Виктораса Пранцкетиса и др.

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