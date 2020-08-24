В Литве за минувшие сутки подтверждено 38 новых случаев коронавируса и 85-ая смерть

BNS ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев коронавируса, также зарегистрирована 85-ая смерть от этой болезни, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2673. В настоящее время коронавирусом в Литве больны 807 человек, 1766 человек выздоровели. В изоляции находятся 3460 человек. От коронавируса скончались 85 человек. Еще 15 заразившихся умерли из-за других причин. С 1 июня в Литве было зарегистрировано 169 привозных случаев Covid-19. За минувшие сутки проверено 1635 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: