Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2673.
В настоящее время коронавирусом в Литве больны 807 человек, 1766 человек выздоровели.
В изоляции находятся 3460 человек.
От коронавируса скончались 85 человек. Еще 15 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 169 привозных случаев Covid-19.
За минувшие сутки проверено 1635
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