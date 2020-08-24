В Вильнюсе проходит форум, посвященный обсуждению будущего Беларуси

В Вильнюсе впервые проходит форум имени К. Калинаускаса, одного из руководителей восстания 1863 года, который посвящен обсуждению будущего Беларуси.

Этот форум должен стать основной платформой для борцов за свободу и диссидентов Беларуси, на которой они смогут высказать свое мнение, обсудить общие стратегии борьбы с российской агрессией в регионе и восстановления демократии в Беларуси, отмечается в пресс-релизе Института международных отношений и политических наук.

Парламентарий Жигимантас Павилёнис, один из организаторов форума, выразил надежду, что форум поможет сформировать единую политику Запада в отношении Беларуси.

Он отметил, что много белорусов работают и живут в Вильнюсе, здесь работает Европейский гуманитарный университет, который А. Лукашенко выгнал из Минска.

"Необходимо объединить эти умы и выработать единую и эффективную политику в отношении Беларуси. (...) Мы надеемся, что после форума политики Запада не ограничатся политкорректными заявлениями, которые позволят режиму выжить", - заявил BNS Ж. Павилёнис.

Среди участников форума - спецдокладчик ООН о положении с правами человека в Беларуси Анаис Марин, заместитель госсекретаря США Стивен Биген, председатель Комитета по делам Европы сената Франции Жан Бизе, один из известнейших современных французских философов Бернар-Анри Леви, посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель, бывший кандидат в президенты и премьер Молдовы Майя Санду, один из лидеров российской оппозиции, вице-президент Фонда свободной России Владимир Кара-Мурза и др.

На форум приглашена кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская.

В воскресенье участники форма возложили венок к месту гибели К. Калинаускаса, а вечером приняли участие в акции "Путь свободы", где выразили поддержку проходящим в Беларуси протестам.

К. Калинаускас (бел. Кастусь Калиновский) (1838 – 1864) был лидером национального возрождения поляков, литовцев и белорусов, один из руководителей восстания 1863 –1864 годов.

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