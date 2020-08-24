Тихановская: мы больше уже не боимся

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сказала, что продолжающиеся мирные протесты показывают - белорусский народ пробудился.

"Мы больше не боимся. Беларусь восстанет как феникс из праха. Я очень горжусь нашими людьми и надеюсь, что Кастусь Калиновский гордился бы нами", – сказала Тихановская, слова которой на конференции, посвященной обсуждению положению в Беларуси, прочитал депутат Жигимантас Павилёнис.

Тихановская подчеркнула, что распадающийся режим Александра Лукашенко все еще угрожает жителям Беларуси.

"В настоящее время в столице нашей страны вооруженные силы угрожают мирным участникам протестов за то, что они осмелились заговорить. Один человек хочет взять в заложники всю страну, чтобы остаться на посту президента. Он терпит крах", - считает оппозиционер.

"Белорусы высказались, самые большие протесты в истории показывают, что народ пробудился, мы его больше не боимся. Беларусь восстанет из праха как феникс", – прочитал слова Тихановской депутат.

Напомним, что демонстрации в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа, на которых за Лукашенко якобы проголосовали 80,1% избирателей.

По официальным данным, Тихановская получила 10,12% голосов, однако она эти результаты не признала. Сама Тихановская в ночь на 11 августа уехала из Беларуси и сейчас находится в Литве.

Фальсификация результатов выборов вызвала в Беларуси шквал протестов, которые не прекращаются до сих пор. Власти применяют против протестующих грубую силу. Сообщается о гибели нескольких человек, о издевательствах над задержанными.

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