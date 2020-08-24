В Вильнюсе автомобиль Peugeot столкнулся с пассажирским автобусом

В воскресенье вечером вильнюсская полиция, врачи и пожарные-спасатели получили сообщение о том, что столкнулись несколько автомобилей, в них могут быть зажаты люди.

ДТП произошло в 22.25 ч. на перекрестке ул. Т.Нарбуто и проспекта Лайсвес. Выяснилось, что столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Peugeot.

К счастью, никто зажат не был. Водитель автобуса недавно высадил последних пассажиров, поэтому кроме водителя в автобусе никого не было.

После столкновения автобус оказался на газоне и врезался в столб виадука.

Пожарные отключили аккумулятор автобуса. Автомобиль Peugeot ремонту не подлежит.

Водителя легковушки осмотрели врачи, однако ехать в больницу он отказался.

По предварительным данным, автобус ехал на зеленый свет в сторону Пилайте. Водитель Peugeot перепутал сигналы светофора и увидев зеленую стрелку налево, поехал прямо.

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