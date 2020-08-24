В Вильнюсе на кольцевом перекрестке перевернулся автомобиль

В ночь на понедельник, около полуночи, в Вильнюсе, рядом с бывшим педагогическим университетом водитель не справился с управлением и перевернулся, однако нарушитель не стал дожидаться полиции и врачей скорой помощи и бросился бежать.

По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen мчался в сторону ул. Укмяргес, однако водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся на бок и долго скользил по дороге, пока не остановился.

После ДТП водитель сам выбрался из машины и сбежал. Рядом с автомобилем были следы крови, значит, водитель пострадал.

Полиция разыскивает водителя автомобиля и выясняет причину его бегства.

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