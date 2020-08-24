В ближайшие дни в Литве установится более прохладная погода

После того как ночью над Литвой прошел холодный атмосферный фронт, в стране похолодает. В утренние часы ожидается облачная погода, на востоке возможны дожди. Днем будет облачно с прояснениями. После обеда могут появиться новые дождевые облака. Местами дожди будут с грозами. На востоке страны ветер будет дуть слабый ветер, а на западе порывы усилятся. В большинстве районов воздух прогреется до 22-24 градусов. Немного прохладнее, около 20-21 градуса, будет на западе и на взморье, на юге температура еще поднимется до 25 градусов.

В ночь на понедельник небольшие дожди пройдут в основном на западе страны. Там прогнозируют грозы. Немного усилится ветер. Ночью будет 12-17 градусов.

Во вторник днем небольшие дожди распространятся на всей территории Литвы. Местами пройдут дожди с грозами. Будет дуть сильный юго-западный ветер, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Воздух прогреется до 19-23, местами до 24 градусов.

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