Участники "Пути свободы": это продолжение борьбы, которая 30 лет назад началась в Литве

В воскресенье вечером несколько десятков тысяч людей взялись за руки и образовали живую цепь от Кафедральной площади в Вильнюсе до Медининкай на границе Беларуси. Участники акции, с которыми журналисты Delfi говорили в Вильнюсе, рассказали, почему они приняли участие в акции.

Женщина, стоявшая у Ратушной площади, сказала, что приехала из Клайпеды.

"Мы хотим выразить поддержку и принять участие в историческом событии", - сказала собеседница. Она сказала, что рада, что кандидат оппозиции Светлана Тихановская находится в безопасности в Литве.

"Трудно сказать, как оцениваю. Я рада, что она в Литве, возможно, это обеспечивает ей безопасность, ведь неизвестно, что могло произойти в Беларуси. Я положительно оцениваю то, что она в безопасности", - сказала собеседница.

Мужчина приехал из Швенченеляй.

"Мы приехал, чтобы поддержать братскую страну, соседей", - сказал собеседник. Он считает, что "борьба белорусов за свободу - это продолжение борьбы за свободу, которую Литва начала 30 лет назад".

Женщина, которая пришла для участия в "Пути свободы" с младенцем на руках, сказала, что ей страшно видеть, что творится в соседней стране.

"Но нас много, мы надеемся, что все будет хорошо", - сказала собеседница. Она считает, что протесты в Беларуси прекратятся, когда "один господин откажется от власти".

"Надеемся, что это произойдет как можно раньше", - заметила она.

Светлана Тихановская в воскресенье вечером обратилась к собравшимся жителям Литвы. Она по-литовски поблагодарила их за помощь и поддержку.

"Большое вам спасибо за вашу поддержку. Как никто другой вы понимаете белорусов, поскольку сами это пережили. Я очень надеюсь, что вскоре мы снова создадим живую цепь, но уже не солидарности, а дружбы со свободной Беларусью", - сказала она.





Напомним, что в акции приняли участие почти 50 000 человек, люди встали живой цепью на расстоянии 32 км. Акция прошла 23 августа, в тот же день, когда в 1989 году состоялся Балтийский путь - живая цепь от Вильнюса до Таллина, в которой, взявшись за руки, стояли более миллиона людей. Тогда миру послали весть о том, что Литва, Латвия и Эстония намерены избавиться от советской оккупации и восстановить независимость.

Большая часть участников акции была в белой одежде, с белорусскими флагами и гладиолусами в руках.

В мероприятии участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус, спикер парламента Викторас Пранцкетис, министры, депутаты, мэры и др.

"Над "Путем свободы" пролетели десять небольших самолетов, по дороге ехали мотоциклисты и велосипедисты.

На Кафедральной площади в небо взмыл воздушный шар с 15-метровым белорусским флагомa.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!