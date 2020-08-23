В Каунасе провалился асфальт, в яме оказался мусоровоз

23 августа в Каунасе на ул. Майронё мусоровоз провалился в образовавшуюся яму. Мусоровоз компании Kauno švarа провалился в бомбоубежище советского времени, пишет портал Kas vyksta Kaune.

Читатели Kas vyksta Kaune рассказали, что инцидент произошел во дворе дома номе 1 на ул. Майронё.

На фото видно, что задние колеса машины оказались под землей, а передняя - повисла в воздухе. На ул. Майронё выехала техпомощь.

Диспетчер Kauno švarа сказала, что ничего о происшествии не знает. С представителями компании пока связаться не удалось.

На месте происшествия журналистам сказали, что приехал недостаточно мощный подъемник, кроме того, асфальт ломается, мусоровоз уходит под землю.

По словам жителей дома, в этом месте в прошлом году уже провалился самосвал. Муниципалитет должен был засыпать яму землей, но проблему так и не решили, только поставили ограждения.

По данным пожарных-спасателей, люди во время этого инцидента не пострадали.

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