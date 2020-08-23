Как посетители вильнюсских кафе и ресторанов соблюдают новые правила

С 21 августа в литовских кафе, ресторанах, барах и других заведениях общепита клиенты должны находиться все время, когда они не принимают пищу. Кроме того, ограничены потоки посетителей. С пятницы проводятся проверки в местах развлечения и отдыха. Фотограф портала Delfi зафиксировал, как посетители заведений общепита выполняют новые требования.

Ранее сообщалось, что больше всего проверок будет в столичных заведениях общепита на улице Вильняус.

Несмотря на то, что, по новым правилам, в масках клиенты должны находиться внутри и снаружи, если они не едят и не пьют, было видно, что не все заведения следуют новым правилам. В некоторых кафе клиенты снимают маски, как только садятся за столик. Другие, хотя и находятся в масках, но надевают их неправильно – не закрывают нос.

На свободных столиках некоторых заведений клиентов уже ждали стаканы с водой. На дверях многих кафе висят новые правила. Кое-где рядом с правилами размещены фотографии политиков, принявших новые решения.

21 августа на пресс-конференции министр Аурелиюс Верига рассказал о новых правилах. Он напомнил о необходимости носить маски на мероприятиях как в помещениях, так и под открытым небом, в кафе и ресторанах в ожидании заказа.

"Самый актуальный вопрос этого дня – изменение порядка в заведениях общепита. Сейчас маски в кафе нужны все время, когда люди не едят и не пьют. Когда сидим у столика, идем делать заказ, заказываем еду, сидя за столиком, ждем заказ или идем в туалет, маска должна быть на лице.

Это не наша выдумка, коллеги заметили это в тех странах, где были большие очаги: в Италии, Франции. Хотелось бы, чтобы жители проявили сознательности и берегли себя в таких местах. Даже во время мероприятий на открытых местах, например, во дворике бара в Старом городе Каунаса, инфекция распространилась", – сказал он.

Он напомнил, что логика проста: "Если мы не едим и не пьем, маска должна быть на лице".

Министр также просил жителей по мере возможности фиксировать нарушения в ночных барах и других увеселительных заведениях. Он не призывал людей ходить туда, но просил снимать нарушения и высылать Минздраву.

"Мы просим тех, кто решил туда пойти и вдруг заметил нарушения, фиксировать их и делиться информацией", – сказал министр.

О том же сказала советник министра Лина Бушинскайте, сказав, что фото и видео можно загружать на страницу "Корона не спит и ночью" (Korona nemiega ir naktį) в фейсбуке. Эта информация будет поступать в руки специалистов Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

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