Эпидемиолог: коронавирус в Литве передается через контакты с больными людьми

В последнее время коронавирус в Литве передается через контакты с больными людьми, поэтому надо приостановить социальную жизнь, считает глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"Если смотреть на структуру заражений, то в августе около 66% заразились путем контакта с больными, около 21% случаев отследить не удается, еще 13% случаев - привозные", – сказала она LRT.

"Количество привозных случаев сокращается, а заражаются люди именно путем контакта", – подчеркнула Лингене.

По ее словам, в последнее время количество случаев значительно увеличилось и вернулось на уровень марта-апреля, когда был объявлен карантин.

Лингене заметила, что распространение болезни связана с ростом социальной активности людей.

"Социальная жизнь стала очень активной, это все по-человечески можно понять (...) Сейчас самое время приостановить социальную жизнь, меньше ходить на разные мероприятия и встречаться с людьми, с которыми мы обычно не встречаемся", – сказала она.

По последним данным, уровень заболеваемости коронавирусом в Литве на 22 августа был 13,2 случая на 100 0000 жителей за последние 14 дней.

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