Погода: в ближайшие дни ожидается похолодание

Ночью над Литвой прошел атмосферный фронт, поэтому днем уже будет прохладнее.

Утром будет облачно, на востоке пройдут дожди. Днем ожидается переменная облачность. После обеда придут новые дождевые облака. Местами возможны дожди с грозами. На западе будет дуть сильный ветер. В большинстве районов будет 22-24 градуса тепла. На западе ожидается 20-21 градус, а на юге до 25.

В ночь на понедельник на западе страны пройдут небольшие дожди. На взморье возможны грозы. Усилится ветер. Температура составит 12-17 градусов.

В понедельник днем ожидается облачная погода, дожди распространятся по всей территории страны. Местами будут идти дожди с грозами. Порывы ветра во время дождей составят 15-18 м/с. Температура составит 19-23, местами до 24 градусов тепла.

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