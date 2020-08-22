Тихановская: в Литве я чувствую себя в полной безопасности

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская сказала, что чувствует себя в Литве в полной безопасности и благодарит за огромную поддержку литовцев ее народу.

"В Литве я чувствую себя в полной безопасности", – сказала 22 августа в интервью BNS Тихановская. Это было ее первое интервью литовским СМИ.

"Я вижу доброжелательность литовцев и огромное желание оказать помощь белорусскому народу", – сказала она.

Тихановская, которая после выборов была вынуждена покинуть Беларусь, сказала, что выбрала Литвы потому, что у нее была литовская виза, и в Литве уже находились ее дети.

В субботу Александр Лукашенка объявил о масштабной боевой подготовке. Тихановская назвала это запугиванием людей.

"К таким шагам наш народ уже привык.Это обычное запугивание людей. Но белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права. Президенту уже никто не верит", – сказала она.

Тихановская убеждена, что военные не будут разгонять мирных демонстрантов, даже если им это прикажут делать.

"Это будет преступлением со стороны армии, если будет выполнять такой преступный приказ против белорусского народа, они ведь тоже граждане Беларуси, не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают", – сказала оппозиционер.

Тихановская приехала в Литву в начале прошлой недели после выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа.

ЦИК Беларуси объявил, что Александр Лукашенко получил 80% голосов, а Тихановская - около 10%.

Оппозиция и страны Запада считают, что результат выборов был фальсифицирован. В стране проходят массовые протесты и забастовки. Силовики арестовывают людей, разгоняют протестующих.

Тихановская сказала, что сейчас она чувствует себя национальным лидером, а главная ее миссия – помочь жителям Беларуси провести честные и прозрачные выборы.

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