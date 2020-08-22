За сутки в Литве подтверждено 30 новых случаев коронавируса, один человек скончался

ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в Литве подтверждено 30 новых случаев коронавируса, сообщил в субботу Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). Общее число заразившихся на данный момент составляет 2594. Еще один человек скончался.

На данный момент общее количество случаев выросло до 2594, коронавирусом болен 731 человек, 1766 человек выздоровели. От коронавируса скончались 84 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находятся 3367 человек. С 1 июня зарегистрировано 160 привозных случаев. 16 из 30 подтвержденных за сутки случаев зарегистрированы в Каунасе, 12 - в Вильнюсском уезде. Еще 2 случая заболевания были подтверждены у жителей Утенского уезда, сообщает НЦОЗ. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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