Линкявичюс обсудил кризис в Беларуси с возглавляющей Совбез ООН Индонезией

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу обсудил кризис в Беларуси с главой дипломатического ведомства председательствующей в Совете Безопасности ООН Индонезии Ретно Марсуди.

"Мы пришли к единому мнению, что нужно искать пути, как привлечь внимание к тому, что происходит в Беларуси. Насколько это удастся, трудно сказать", - сказал BNS глава МИД Литвы.

По его словам, привлекать внимание к кризису в Беларуси нужно в международном масштабе.

"Наша цель - поднимать этот вопрос, и мы будем это делать - будь то Совбез ООН или другие организации", - сказал Л. Линкявичюс.

Совбез ООН на этой неделе обсудил ситуацию в Беларуси по инициативе Эстонии и США, однако этот вопрос не был включен в повестку дня, он обсуждался в части закрытого заседания, посвященной "совсем другим вопросам".

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