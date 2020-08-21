На дороге Паневежис-Рамигала снова произошло ДТП

За последние два дня на этом участке дороги произошло второе серьезное ДТП. По Единому номеру помощи 112 21 августа, в 12 ч., сообщили о том, что с дороги съехал автомобиль, пишет Sekundė.

По предварительным данным, водитель Citroen не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В ДТП пострадал водитель.

Он был доставлен в Паневежскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

В нескольких километрах от этого места в четверг утром произошло лобовое столкновение двух автомобилей - Hyundai и Renault. Погибли два человека, еще трое пострадали.

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