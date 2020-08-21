По предварительным данным, водитель Citroen не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В ДТП пострадал водитель.
Он был доставлен в Паневежскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
В нескольких километрах от этого места в четверг утром произошло лобовое столкновение двух автомобилей - Hyundai и Renault. Погибли два человека, еще трое пострадали.
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