В этом выпуске:
- Маска, я тебя знаю: новые решения правительства на фоне пандемии
- Один кабинет, один возраст: коронавирус изменит жизнь школьников и учителей
- "Путь свободы" от Литвы до Беларуси. Накануне годовщины Балтийского пути говорим с телеведущим Андрюсом Тапинасом
- Если не отравление, то что? Российского политика Алексея Навального срочно госпитализировали
- Почему пропадают посылки? Литовская почта нашла злоумышленника.
- В рубрике “Без маски” разговор о переменах в Беларуси с литовским поэтом, переводчиком, литературоведом Томасом Венцловой
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!