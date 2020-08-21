"Delfi Главное": Томас Венцлова о Беларуси, Андрюс Тапинас о "Пути свободы", Светлана Тихановская о вере в народ Новые "коронавирусные" решения и грабеж на почте

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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересными собеседниками.

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