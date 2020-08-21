В Литве отменено требование не впускать в учебные учреждения людей с температурой

Минздрав Литвы упразднил действовавшее требование не впускать в учебные учреждения людей с температурой, однако подчеркнул, что такие люди сами не должны приходить туда.

Такое постановление 20 августа подписал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Это решение принято по просьбе вузов и других учебных учреждений, поскольку из-за большого потока у них нет возможности мерить температуру у всех посетителей. Конечно же, остается в силе требование следить за состоянием здоровья детей и студентов", – сказала пресс-секретарь главы Минздрава Лина Бушинскайте.

"Люди по-прежнему должны проявлять сознательность. Родители не должны пускать больных детей в детские сады и школы, в другие учреждения, а студенты, если плохо себя чувствуют, не должны ходить на лекции. Иными словами, если есть такое распоряжение, это не означает, что можно злоупотреблять и рисковать здоровьем других людей", – прибавила она.

Напомним, что с 21 августа в Литве ввели обязательное ношение масок на всех мероприятиях, включая те, которые проходят на открытом пространстве, а также в кафе и ресторанах в ожидании заказа.

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