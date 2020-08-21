Что должны знать родители учеников: как будут работать школы в Литве

С 1 сентября в Литве ученики будут учиться в школах, однако процесс будет не таким, как обычно. Министерство науки, образования и спорта сообщает, что процесс будет проводиться с учетом эпидемиологической ситуации и требований Минздрава. В школах должны максимально соблюдать действующие требования, будут ограничены контакты внутри школьных общин и соблюдать безопасное расстояние.

В этом году каждый класс должен учиться в одном помещении. Важно, чтобы рядом располагались кабинеты для детей примерно одного возраста, чтобы избежать контакта между детьми разного возраста. В отдельных кабинетах могут проводить только специализированные уроки, для проведения которых требуется, например, лаборатория. В таких классах рекомендуют проводить два урока для одного класса подряд. Шкафчики учеников должны находиться на том же этаже, где и рабочий кабинет.

Школа должна подготовить план передвижения школьников внутри здания. Требуется сделать так, чтобы ученики разных классов не контактировали между собой. Если есть возможность, важно обеспечить разные входы и выходы из здания.

Рекомендуется проводить спаренные уроки и больше времени уделить на обеденный перерыв, чтобы дети могли не только поесть, но и погулять, отдохнуть. Некоторые уроки рекомендуется проводить на улице, если это позволяет температура воздуха.

Питание может организовываться в классах. Для этого надо использовать одноразовую посуду. Можно организовать питание и в столовой, важно при этом отделить места для учеников разных классов. Рядом могут обедать дети из тех кабинетов, которые находятся в одной части коридора. В столовой важно обеспечить возможность взять столовые приборы, не прикасаясь к другим приборам. Если дети приносят еду из дома, они могут есть ее в классе или в столовой вместе со своими одноклассниками. При этом важно соблюдать требования гигиены.

Взрослые работники школ должны надевать маски и другие средства защиты, если невозможно соблюдать дистанцию в 2 м. В детских садах маски должны надевать только те работники, которые принимают детей, а в начальной школе – педагоги и те работники, которые находятся в общих помещениях - коридорах, столовых, учительской. В классах маски должны надевать только учителя, работающие с учениками 5-12 классов, если не соблюдается расстояние в 2 м. В помещениях школ маски должны надевать родители и другие посетители, если не соблюдается дистанция в 2 м. Маски могут не надевать те люди, которые не могут их носить по состоянию здоровья.

Ученики, которые приезжают в школу на школьных автобусах, должны сидеть на безопасном расстоянии друг от друга и от водителя. Они должны быть в масках, за исключением случаев, когда ребенок по состоянию здоровья не может ее надевать. Поверхности в автобусах должны дезинфицировать каждый раз перед тем, как в него сядут дети. Дети, которые пользуются городским транспортом, должны выполнять действующие требования.

Неформальное обучение. Неформальные занятие могут проводить, если соблюдают принцип изоляции разных групп. Родители и другие сопровождающие лица, если нет возможности соблюдать дистанцию в 2 м, должны быть в масках.

Если в школе установлен случай коронавируса, об этом немедленно информируют Национальный центр общественного здравоохранения. Немедленно выясняют круг общения, контактам назначают 14-дневную изоляцию. Если у работника или ученика школы устанавливают коронавирус, вводят удаленное обучение: не меньше 50% времени выделяют на синхронное обучение (не больше 2 часов без перерыва), остальное время - самостоятельная работа, общение с помощью эл. почты и других средств.

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